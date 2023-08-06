Измена в туалете и любовь в вагоне с дембелями. 4 забавных истории проводников

Профессиональный праздник работников железной дороги традиционно отмечается в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 6-е число. Ко Дню железнодорожника проводники поделились с «Газетой.Ru» историями из рейсов и рассказали об измене в туалете поезда, поисках вора мандаринов, тайно провезенных котятах и даже первой любви, которую удалось встретить в вагоне с дембелями.

Первая любовь в вагоне с дембелями

Елена Тихомирова из Твери начала работать проводницей в 2018 году и уже во втором рейсе ей повезло встретить свою любовь.

«Мне было двадцать, а на дворе стоял июль. Мы возвращались в Тверь из Новороссийска. Машинисты сразу предупредили: там дислокация ВДВ, так что точно повезем дембелей, будь поосторожнее, мол, «девка молодая мало ли что». Я рукой махнула, думаю, ну солдатики, чего такого, может, даже весело будет. Да и напарница рядом если что – она в возрасте – опытная и, если что, поможет. Но не тут-то было…» – поделилась Тихомирова.

В Новороссийске в поезд действительно вошли дембели и полностью заняли целый плацкартный вагон. И если «тихонько поиграть на гитаре» проводница им разрешила, то предотвращать драку в этот день она была не готова.

«Многие из них, пока мы ехали, выпивали и один из таких выпивающих, видимо, положил на меня глаз. Все время что-то спрашивал, шутки дурацкие шутил, предлагал погулять, когда сойдем с поезда. Я это игнорировала и смешливо отказывалась, пока в какой-то момент он не стал уговаривать меня посидеть с ним и его друзьями и после очередного «нет» резко потянул за руку на себя. Поезд тогда качнулся, я потеряла равновесие и упала. Меня тут же начали поднимать сидящие рядом, а один из парней по соседству, услышав мой крик, подошел к обидчику и сходу ударил его! Тут подорвались друзья и того и другого, завязалась драка. Я ничего не могла сделать, пока не пришла моя сменщица, которая была выходная. Она на них так гаркнула, что я сама испугалась, пригрозила поезд остановить и всех сдать в полицию. И это сработало», – рассказала Елена.

После того, как все стихло, девушка отправилась за аптечкой – с напарницей они стали оказывать всем пострадавшим медпомощь.

«Я разглядела своего спасителя только когда очередь обрабатывать раны и ссадины дошла до него. Такой он был красивый, статный, глазища голубые… Картинку портил только разбитый нос. Я сама разговор завела, мол, не надо было вам в драку лезть, вызвали бы полицию в крайнем случае и высадили бы его.

А он вдруг спрашивает: «Как вас зовут?» Я сначала растерялась, а потом говорю: «Лена». А он: «Лена, выходите за меня замуж».

Тут я оторопела, глазами хлопаю, спрашиваю: «Вы дурак»? Он говорит: «Да». А мимо нас в это время как раз напарница проходила, она разговор услышала и пообещала ему еще один фингал поставить, если будет меня смущать. Мы все вместе посмеялись, потом он спросил мой номер. Я сказала, что подумаю. Мы ехали два дня и все время, когда встречались, я как дура улыбалась. Когда мы доехали и он сходил с поезда – попросил мой номер еще раз. На этот раз я не отказала», – вспомнила проводница.

Елена и Сергей – так зовут спасителя девушки, женаты уже три года. Мужчина стал первой любовью Тихомировой и теперь у них растет сын. Правда с работы девушке пришлось уйти – муж предложил, потому что считает, что такие стрессы жене ни к чему.

Изменила, пока муж был в соседнем купе

Поезда могут не только объединять сердца, а еще и разрушать семьи. Как рассказал проводник Виталий Кулешов, однажды в поезде ему пришлось стать свидетелем настоящей семейной драмы.

«В одном из купе ехала приятная семейная пара. Они были молодоженами, возвращались из свадебного путешествия. Назовем жену Анной, а мужа Алексеем. С ними ехали еще пассажиры – два друга – холостые парни, сразу видно гуляки и прожигатели жизни. Днем ехали спокойно, под вечер все вчетвером сели выпивать, уже, видимо, познакомились, подружились и бурно что-то обсуждали – это я отметил, когда приносил белье.

Еще через пару часов в соседнее купе попросили чай. Пока его нес заметил, что Анна из купе вышла и пошла в уборную, а когда выходил, увидел, что в уборную теперь шел еще и один из ее попутчиков. Который тут же зашел следом за ней», – поделился Кулешов.

Несмотря на то, что подозрения о не самых приятных событиях уже тогда закрались в голову проводника, он не придал происходящему значения. Мало ли что могло случиться и зачем молодым людям понадобилось в туалет. Однако спустя минут 15 из коридора послышались стук и крики.

«Оказывается, муж этой дамочки пошел проведать свою жену, которая ушла в туалет и сильно задержалась, а когда подошел ближе – услышал ее стоны. Он стал стучать в дверь и в конце концов выдрал ручку. А там Анна наспех натягивала нижнее белье. Рядом с ней весь взъерошенный стоял их попутчик, который сказал Алексею, что пошел поговорить по телефону. Тут же, конечно, попутчик получил по лицу, началась драка. Все пассажиры из своих купе высунулись, а я и несколько мужчин стали разнимать дерущихся.

В итоге Алексей сошел с поезда на следующей же остановке. Я предлагал ему переселиться в другое купе, но он и слушать ничего не хотел. В целом оно и понятно. Анна же на переселение согласилась. Плакала всю ночь, жаловалась мне, какая дура, говорила, что бес попутал, пришлось ей накапать корвалола, а ее сегодняшнему любовнику вправлять нос. Благо, в вагоне нашелся врач. По-человечески жалко было, конечно, только Алексея», – рассказал Кулешов.

Украденные мандарины

Как рассказал проводник Геннадий Мантуров, в рейсах скучать не приходится никогда. Из последних происшествий больше всего ему запомнилась кража пакета мандаринов у одного из пассажиров.

«Это был маршрут Москва — Ростов-на-Дону, поезд был забит полностью и поначалу все шло неплохо. Пока в какой-то момент один из пассажиров не подошел ко мне и не сказал, что у него украли огромный пакет мандаринов, который он везет для своей дочери. Мириться с потерей, он был не намерен, требовал вызвать полицию, якобы это дело принципа. Я предложил ему поискать мандарины самостоятельно, а если к следующей остановке не найдем – вызывать правоохранителей. На этом и договорились», – рассказал Мантуров.

Следом Геннадию пришлось связаться с проводниками других вагонов и попросить их поспрашивать у пассажиров, не брал ли кто из них мандарины.

«Первая мысль была о том, что это сделал какой-то ребенок. Поэтому больше всего внимания мы уделяли родителям с детьми. Дети твердили, что не причастны. Спустя два часа безуспешных поисков мы коллегами уже даже думали скинуться и купить этому мужчине мандарины самостоятельно – вызывать полицию в поезд, проводить расследование по такой мелочи казалось просто абсурдом», – говорит проводник.

Однако найти вора в поезде все-таки удалось. И помогла в этом случайность.

«Я вышел в тамбур, чтобы позвонить, и увидел взрослого мужчину примерно 30 лет, который ел мандарины прямо с кожурой! Он так торопился, что буквально засовывал их в рот один за другим. А когда увидел меня, замер и сказал: «Вы теперь маме расскажете…?» Я был в шоке и вообще не понимал, что происходит и что делать. Сказал ему, мол, это ты что ли мандарины украл? А он голову вниз опустил и говорит, что ему их нельзя, но всегда очень хотелось. Я понял, что что-то не так и попросил его вместе пойти к его маме.

Оказалось, что у парня имбецильность – его умственный возраст примерно 6-9 лет. А еще у него аллергия на цитрусовые, хотя он их очень любит. Поэтому когда он увидел пакет мандаринов у мужчины, не смог удержаться. Его мама очень извинялась и предложила «потерпевшему» купить ему пакет мандаринов, когда поезд остановится. На этом и договорились», – заключил Геннадий.

Внеплановые пассажиры

Проводница Вера Ящук за время своей работы больше всего запомнила рейс, в котором в их поезде тайком появились сразу несколько пассажиров. И не простых, а мяукающих.

«Была долгая остановка, на которой все пассажиры вышли из поезда. Я тогда шла из одного конца вагона в другой как вдруг услышала мяуканье. При этом пассажиров с животными на том рейсе быть не должно было.

Я прислушалась, думаю, может, кажется, но нет. Из одного купе отчетливо мяукали. Я открыла дверцы и огляделась – никого. А потом поняла, что звук раздается из-под нижней полки. Тут же открыла, а там… коробка и пятеро грязнющих котят! Будто только глаза открыли.



Думаю, ну и чего с ними делать? Котят достала, положила на полку, не дай бог там воздуха им не хватит или еще чего. И напарницу тут же позвала, решили стоять и ждать пассажиров.

И вот видим, идут – двое взрослых и две маленькие девчонки – лет пяти и двенадцати. Они заходят, видят котят и разом – глаза в пол. Напарница моя говорит, вы почему о котятах ничего не сказали, откуда их взяли вообще, заходили, вроде, без них… И тут мама девочки, извиняясь, рассказала, что на предыдущей остановке дочки притащили без их ведома в купе выброшенных на станции котят и спрятали под полкой – там, где место для багажа. Родители узнали об этом в дороге – услышали писк, дали котятам молочка и решили уже довезти до Санкт-Петербурга – туда мы направлялись, – чтобы куда-нибудь пристроить. Надеялись, что никто не заметит, ведь ехать оставалось недолго – всего пять или шесть часов», – рассказала Ящук.

Под ответственность взрослых и под строгим секретом проводницы разрешили семье довезти котят до Петербурга, помогли их отмыть и накормили, дали тазик под лоток. Однако и после прибытия с одним из котят – которого отмывали дольше всего, Ящук расстаться не смогла. Теперь хвостатый пассажир живет у нее и носит символичное имя Феникс, которое сократилось до «Фени».