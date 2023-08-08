«Я не могу хотеть мужчину, который зарабатывает 40 тысяч». Как доходы мужа влияют на климат в семье

На днях в социальной сети Twitter разгорелся спор: может ли мужчина строить семью, если его доход – 35 тысяч рублей в месяц. «Газета. Ru» расспросила женщин, у мужей которых небольшая зарплата, возможен ли «рай в шалаше» или счастье в семье, где в основном зарабатывает жена. По просьбе героинь имена изменены.

«Дома не было молока, а он покупал манго и авокадо»

Соня и Слава из Москвы поженились совсем молодыми, Слава – начинающий художник, Соня – поэтесса и писательница.

«Денег не было совсем, но мне казалось, что это временно. Когда я поняла, что жду ребенка, оставила творческие амбиции и начала писать тексты для женских журналов, кулинарных сайтов и даже какой-то компании, которая производила тракторы.

Слава же жил, словно мы беззаботные студенты. Мог несколько месяцев не работать, а потом принести 30 тысяч и потратить их на редкую книгу, хотя ребенку нужная была прогулочная коляска.

Купить манго и авокадо, когда дома не было молока. Отказаться от проекта за неплохие деньги, потому что у него творческий кризис. В итоге я нашла хорошую работу и в какой-то момент поняла, что не хочу содержать еще одного взрослого мальчика, пусть даже и очень талантливого», – вспоминает Соня.

В итоге пара рассталась, бывший муж крайне нерегулярно платит небольшие алименты и ищет себя, а Соня говорит, что в следующий раз выйдет замуж только по расчету и за кого-то максимально нетворческого.

По словам Аси Кочергиной, семейного системного психолога, ОРКТ-терапевта, эксперта онлайн-школы «Психодемия», навыки гипер- и гипофункционирования (когда один из членов семьи делает больше, чем ему на самом деле комфортно, или, наоборот, слишком мало) обусловлены разными причинами, начиная от строения нервной системы и заканчивая семейными шаблонами поведения и, конечно, уровнем тревоги.

«Пары из двух гиперориентированных партнеров, как правило, не слишком устойчивы. Чаще один из партнеров находится в гиперфункционирующей позиции, а другой – в гипо. Грубо говоря, один бегает, а другой сидит. И чем больше бегает первый, тем больше сидит или уже лежит второй. Закон равновесия не обошел ни одну семейную систему.

Гиперпартнер пламенеет и заодно привлекает к себе внимание: смотри, сколько делаю я, а ты ничего. Довольно часто в этом закодирован и крик о помощи: скажите мне, что можно отдохнуть.

Второй же недвижим как камень. До тех пор, пока все довольны, можно смело ничего не менять. Но если равновесие становится вредоносным, пора выходить на коммуникацию: открыто и без агрессии просить о помощи, открыто и без обороны эту помощь предоставлять», – посоветовала специалист.

«Муж зарабатывает 20 тысяч, но все деньги в семье у него»

У Ольги и Олега из маленького северного города в семье патриархат: важные решения принимает муж, в его руках все деньги. Есть лишь один нюанс: зарплата Ольги в пять раз выше, но это никого не смущает.

«Я всем говорю, что у Олега свой бизнес – продажа спортивного питания. Но не рассказываю, что на «банках» он зарабатывает от силы тысяч 20. Так было не всегда, но после увольнения из армии Олег не нашел себе работу по душе. Какое-то время был тренером, но потом из-за проблем со спиной ушел, сейчас продает добавки через интернет.

Я учитель в школе, и, без скромности, неплохой, поэтому подрабатываю как репетитор, есть ученики из больших городов, так что денег хватает. Главным в семье со дня свадьбы всегда был Олег, я человек старой закалки и не хочу никакого равноправия», – рассказывает Ольга.

По ее словам, конфликтов из-за денег в семье не возникает, когда роли распределены правильно. «Глава – тот, кто умеет принимать решения и брать ответственность за семью. Уверена, что если я вдруг не смогу работать, Олег что-то обязательно придумает!», – говорит Оля.

Как заметила психолог Кочергина, патриархат в нашей стране имел и имеет весьма фасадную функцию.

«С одной стороны, мужская фигура освещена особенным светом. С другой, фактическая власть в семье находится в женских руках. На фасаде патриархат, а за фасадом – матриархат. Из поколения в поколение существуют войны, алкоголизм, болезни сердца, которые делали сам факт мужчины в доме ценностью. Но времена меняются и сейчас роли в парах распределяются очень по-разному.

Самое главное – комфорт внутри семьи. В обществе еще сильны прежние убеждения, но здесь на помощь придет ряд заранее заготовленных фраз и понимание того, что финансы – интимное и личное дело каждой пары», – рассказала психолог.

«Мне было стыдно озвучивать маме доходы мужа»

Катя и Костя из Подмосковного Дедовска поженились в юности и по большой любви. Катя знала, что вряд ли станет женой олигарха, но это ее не пугало.

«Костя сразу сказал, что будет заниматься научной деятельностью и преподавать в вузе. Я была уверена, что деньги не главное, разберемся. Но родился сын и мое мнение изменилось. Мне хотелось сделать хороший ремонт в детской, ездить на море и не считать поход в кафе роскошью. Но я не могла требовать чего-то у Кости: мы же договорились! Когда сыну исполнился год, оставила его на маму и вышла на работу. Сказала, что устала от декрета: было просто стыдно озвучивать доход мужа, на тот момент это было около тридцати тысяч рублей», – вспоминает она.

По словам Кати, в ней росла обида за то, что муж не может отказаться от идеалов и сделать что-то для семьи. А еще – страх, что она лишится работы, а зарплаты мужа хватит только на еду. Костя тоже чувствовал себя ущемленным: он ничего не обещал и не понимал, почему должен бросать любимую работу.

Но после очередного разговора оказалось, что он вполне может брать дополнительные проекты на работе. Когда Костя получил первый бонус, то понял, что ему нравится ощущать себя добытчиком, и устроился еще на одну работу на полставки. Катя оценила порыв, а со временем смогла расслабиться и работать меньше.

По словам Аси Кочергиной, ключевые слова в истории – «в юности и по любви», они – синонимы других важных принципов, гибкости и сплоченности.

«Гибкость – это возможность пробовать то, что вместе придумали, и корректировать при необходимости. А необходимость возникает: мы же не будем как заведенные ходить в кафе-мороженое 30 лет подряд, потому что в нем было хорошо в молодости. Гибкость – путь в будущее, комфортное для обоих. Любовь – это сплоченность, поддержка разных эмоциональных состояний друг друга. На фоне сплоченности и сочувствия друг к другу можно искать новые решения, используя гибкость приходить к компромиссу, когда никого не нужно ломать или чинить», – объяснила Кочергина.

«Мужу все равно, что я зарабатываю больше»

Жизнь Светланы и Саши из Санкт-Петербурга сильно изменилась, когда Свете повысили зарплату.

«Десять лет назад доход Саши был примерно 40 тысяч, я же почти сразу после свадьбы забеременела и родила. Как только появилась возможность, начала искать подработки, а Саша только смеялся: лучше бы спала по ночам, кому нужны твои копейки.

Сейчас доходы мужа остались прежними, я же получаю в семь раз больше, чем он. Удивительно, как в глазах мужа я из никчемной девочки, которая должна варить борщи и сидеть с ребёнком, превратилась в человека, от которого зависит финансовое благополучие семьи.

Я стала заказывать готовую еду и вызывать клининг, покупать дорогую одежду, ездить на море с сыном или с подругами, потому что мне надо отдохнуть.

Мужу абсолютно все равно, что я зарабатываю больше и ему не нужно расти, он ни слова не говорит, если я отправляюсь в клуб и прихожу утром», – рассказывает Света.

При этом она не считает брак счастливым, поскольку смотрит на мужа сверху вниз и не чувствует себя защищенной.

«Как символ нарушения баланса из нашей жизни пропал секс. Я не могу хотеть мужчину, который зарабатывает 40 тысяч! Сейчас нас связывает только ребенок, в будущем мечтаю найти того, кто будет более ответственным, а я смогу расслабиться и почувствовать себя просто любимой женщиной, а не ломовой лошадью», – говорит Светлана.

По мнению Кочергиной, ситуации, в которых изменения в одном партнере опережают или просто идут в другую сторону, не редкость. «Финансовая тревога, изменения гендерного контракта, большой гнет внешних ожиданий очень сильно влияет как на мужчин, так и на женщин.

Вновь встает вопрос о распределении власти в паре, постепенно отношения переходят в схватку и негласную борьбу за власть. Деньги – мощное топливо, как для развития, так и для разрушения.

Чтобы разрушения не случилось, важно проверить, как обстоят дела с близостью, задать вопрос, что связывает вас здесь и сейчас как партнеров, как мужчину и женщину.

Можно представить конкретную картинку: финансовые проблемы решены, вы в безопасности, у вас есть шанс быть вместе. Как вы проведете день? Муж нальет жене чашку кофе, а жена сварит кашу и поцелует? Он отведет детей в школу, а она освободится пораньше и отвезет их к бабушке? Наверняка что-то можно перенести в реальность уже сейчас. Когда близость получит шанс, свой шанс на решение получат и финансовые вопросы», – заключила Кочергина.