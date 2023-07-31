Цифровой рубль, рост утильсбора и новые штрафы для иноагентов: что изменится в России в августе

С августа в России в тестовом режиме вводится цифровой рубль, повышается сбор на ввезенные автомобили и вступают в силу новые штрафы для иноагентов. Россияне смогут консультироваться у врача онлайн, а иностранцы — получать электронную визу в РФ. Об этих и других нововведениях — в статье «Газеты.Ru».

Повышение пенсий

С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на повышение пенсий. Фиксированная часть выплат в составе страховой пенсии увеличится вдвое. Доплату в размере 7567 руб. 33 коп. автоматически начислят всем неработающим пенсионерам этой возрастной группы независимо от региона проживания.

Кроме того, с 1 августа работающим пенсионерам сделают ежегодный перерасчет страховой части пенсии. Это индивидуальная прибавка, которая рассчитывается исходя из количества заработанных за 2022 год пенсионных баллов. В этом году стоимость одного балла равна 123 руб. 77 коп. Надбавка не может превышать трех пенсионных баллов и составит максимум 371 руб. 31 коп. Также с 1 августа на 10% вырастут накопительные пенсии. Их повышение затронет 103 тыс. россиян.

Рост ставки утильсбора

С 1 августа повышается утилизационный сбор на легковые, коммерческие, грузовые автомобили, автобусы и электробусы. Индексация затронет как новые иномарки, так и машины с пробегом. Повышение не коснется частных лиц, покупающих импортные машины с объемом двигателя не более трех литров для личного пользования. Из-за роста ставок утильсбора эксперты прогнозируют уход с российского рынка некоторых моделей марок Hyundai, Kia, Jeep, а также кроссоверов BMW и Mercedes-Benz.

Электронные визы для иностранцев

С 1 августа в России планируют запустить систему оформления единых электронных виз для иностранцев. Такие визы будут доступны для жителей 52 стран мира, срок их действия — 60 суток с момента получения, но находиться по ним в России можно не более 16 суток.

Онлайн-консультации у врача

С 1 августа некоторые частные клиники в рамках эксперимента смогут консультировать пациентов онлайн при повторном обращении. Врачи этих клиник получат право дистанционно корректировать лечение, в том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн. В эксперименте, рассчитанном на три года, участвуют 15 компаний, в том числе СберЗдоровье, «РЖД-Медицина», АО «Группа компаний «Медси», АО «Европейский Медицинский Центр» и другие. В дальнейшем число участников эксперимента может вырасти.

Цифровой рубль

У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Цифровой рубль вводится с 1 августа в тестовом режиме. В будущем им можно будет оплачивать товары и услуги, переводить на другие счета и с его помощью совершать сделки. Россияне смогут пользоваться новой цифровой валютой так же, как наличными и безналичными деньгами. Главное отличие цифрового рубля — его виртуальная форма. Полноценное внедрение нового рубля для физических лиц начнется в 2025 году.

Советники по воспитанию в школе

До 25 августа школы, колледжи и техникумы должны будут ввести в штатное расписание ставку советника по воспитанию. В 2021 году министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что советник будет заниматься организацией спортивных мероприятий, походов в театры, музеи и другой активности вне учебы. Отбором кандидатов в советники, их подготовкой, повышением квалификации и координацией работы будет заниматься «Российский детско-юношеский центр».

Оплата проезда к месту отпуска

Компании, расположенные в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, должны один раз в год оплатить своим сотрудникам проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно. На такую льготу смогут рассчитывать прокуроры, научные работники и педагоги, следует из закона, подписанного президентом 24 июля. По общему правилу документ вступает в силу в течение десяти дней с момента официального опубликования. Организации должны оплатить проезд и одному из членов семьи своего сотрудника.

Госслужащим разрешат работать дольше

24 июля президент РФ также подписал закон, согласно которому госслужащим на руководящих позициях, достигшим 65 лет, могут продлить срок службы. При этом чиновник должен будет оставить пост по достижении им 70 лет.

Новые штрафы для иноагентов

24 июля Владимир Путин подписал два закона, ужесточающих регулирование деятельности компаний и граждан, признанных иностранными агентами. Они вступят в силу в течение 10 дней со дня опубликования. Первый закон вводит штрафы до 50 тыс. рублей для граждан и до 300 тыс. рублей для юрлиц за невыполнение предписаний Министерства юстиции об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Согласно второму документу, Минюст получает право на внеплановые проверки не только иноагентов, но и взаимодействующих с ними лиц, если они «своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иноагентами законодательства». Закон также запрещает иностранным агентам получать любую имущественную поддержку от государства (а не только финансовую, как было раньше), в том числе при осуществлении творческой деятельности.