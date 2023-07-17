ЧП на Крымском мосту — онлайн

6:39

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по предварительным данным, при взрыве был частично уничтожен автомобиль, погиб его водитель и пассажир.

Эту информацию подтверждают сотрудники полиции, которые работают у моста, пишет СМИ.