ЧП на Крымском мосту — онлайн

⚡️Белгородский губернатор подтвердил гибель семейной пары из региона в результате ЧП на Крымском мосту, их дочь пострадала.
По информации главы региона, девочка находится под присмотром врачей, у нее зафиксированы ранения средней тяжести.
Telegram-канал Mash утверждает, что в октябре 2022 года почти в этом же месте, где произошло ЧП, взорвалась фура со взрывчаткой, которая ехала в Крым из Краснодара. Тогда погибло пять человек.
❗️Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Его готовят к перевозке санитарной авиацией в Краснодарский край. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести, пишет РИА Новости.
Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00.
«О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», — заявил он.
По данным «Яндекс.Карт», многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае: на трассе А-290 в районе Тамани пробка длиной в несколько километров. Также затруднено движение в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка.
Советник главы Крыма Крючков пообещал, что туристам окажут помощь в связи с ЧП на Крымском мосту.
⚡️Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма, сообщили в министерстве.
В Темрюкском районе Краснодарского края сформировали оперативный штаб — для координации действий служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по предварительным данным, при взрыве был частично уничтожен автомобиль, погиб его водитель и пассажир.
Эту информацию подтверждают сотрудники полиции, которые работают у моста, пишет СМИ.
❗️Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в справочной компании-перевозчика.
Власти Крыма призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах, заявил министр курортов региона.
Telegram-канал Shot сообщает, что на мост пытаются проехать скорые. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в 4:00 утра в районе моста были слышны звуки взрывов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Крыму достаточно бензина и продуктов, дефицита не будет, делать запасы не нужно.
⚡️В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб и открыли горячую линию: 8 (800) 511-80-18
По данным Telegram-канала Baza, как минимум два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один пострадал.
Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности».
Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области.
❗️Глава Крыма Сергей Аксенов в районе 4 утра мск сообщил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.
Движение по мосту было остановлено.
«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы»,— написал Аксенов в Telegram.
О характере ЧП официально ничего не сообщалось. По информации Baza, речь идет о взрыве.