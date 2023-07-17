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Общество

ЧП на Крымском мосту — онлайн

Онлайн-трансляция ЧП на Крымском мосту

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Константин Михальчевский/РИА Новости
На Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, сообщил в 4:21 глава Крыма Сергей Аксенов. Ряд Telegram-каналов пишет, что перед этим люди слышали звуки взрывов. Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также паромное между Крымом и Кубанью остановлены. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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7:20

⚡️Белгородский губернатор подтвердил гибель семейной пары из региона в результате ЧП на Крымском мосту, их дочь пострадала.

По информации главы региона, девочка находится под присмотром врачей, у нее зафиксированы ранения средней тяжести.

7:16

7:12

Telegram-канал Mash утверждает, что в октябре 2022 года почти в этом же месте, где произошло ЧП, взорвалась фура со взрывчаткой, которая ехала в Крым из Краснодара. Тогда погибло пять человек.

7:08

❗️Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Его готовят к перевозке санитарной авиацией в Краснодарский край. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести, пишет РИА Новости.

7:05

Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00.

«О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», — заявил он.

7:00

6:52

По данным «Яндекс.Карт», многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае: на трассе А-290 в районе Тамани пробка длиной в несколько километров. Также затруднено движение в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка.

6:49

Советник главы Крыма Крючков пообещал, что туристам окажут помощь в связи с ЧП на Крымском мосту.

6:45

Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за ЧП, сообщили в управлении СК по Крыму.

6:43

⚡️Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма, сообщили в министерстве.

6:42

В Темрюкском районе Краснодарского края сформировали оперативный штаб — для координации действий служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.

6:39

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по предварительным данным, при взрыве был частично уничтожен автомобиль, погиб его водитель и пассажир.

Эту информацию подтверждают сотрудники полиции, которые работают у моста, пишет СМИ.

6:36

❗️Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в справочной компании-перевозчика.

Власти Крыма призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах, заявил министр курортов региона.

6:34

6:30

Telegram-канал Shot сообщает, что на мост пытаются проехать скорые. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в 4:00 утра в районе моста были слышны звуки взрывов.

6:26

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Крыму достаточно бензина и продуктов, дефицита не будет, делать запасы не нужно.

6:22

⚡️В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб и открыли горячую линию: 8 (800) 511-80-18

6:20

6:15

По данным Telegram-канала Baza, как минимум два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один пострадал.

6:10

Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности».

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.

Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области.

6:05

❗️Глава Крыма Сергей Аксенов в районе 4 утра мск сообщил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Движение по мосту было остановлено.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы»,— написал Аксенов в Telegram.

О характере ЧП официально ничего не сообщалось. По информации Baza, речь идет о взрыве.

6:00

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн об инциденте на Крымском мосту и ситуации вокруг него.

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