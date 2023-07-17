«Оказалось, мы проехали по мосту незадолго до взрыва»: истории людей, которые сейчас отдыхают в Крыму

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв после атаки двумя морскими беспилотниками. Как сообщили власти полуострова, погибла семейная пара, их дочь находится в реанимации. По оценке Ассоциации туроператоров России, в 2023 году Крым примет до 5 млн туристов. «Газета.Ru» пообщалась с отдыхающими, которые сейчас находятся на полуострове, и узнала, как они отреагировали на происшествие и изменились ли их планы на отпуск из-за теракта.

«Новости про взрыв узнали, когда находились на пляже»

Ольга из Москвы, 33 года

Отдыхаем с мамой в Алуште, на данный момент 20 дней, попали сюда благодаря социальной путевке.

Наша поездка началась 25 июня. Накануне я ехала в поезде и застала новости о мятеже Пригожина (произошел 23–24 июня — «Газета.Ru»). Я прекрасно помню разговоры людей, которые очень сильно переживали, кто-то даже сошел с поезда в Воронеже и пытался вернуться назад в Москву. Я не поддалась панике: в ситуации, когда ты ничего не можешь изменить, лучше не нервничать.

Новости про ночной взрыв на мосту мы узнали, когда находились на пляже, услышали от отдыхающих. Не было резкого желания все поменять, вернуться раньше. Мы все взрослые люди: ситуация в стране нестабильная, всякое может произойти, плохих мыслей просто не допускаем.

В Москву возвращаемся завтра, заканчивается путевка. Ситуация на мосту, которая произошла ночью, никак не повлияла на наши планы. Хотя, если бы была возможность остаться подольше, я бы это сделала, потому что то, что дает Крым в плане ментального, эмоционального, физического здоровья — стоит того.

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За все 20 дней отдыха ни один из местных жителей или туристов, никто не отзывался негативно по поводу ситуации в стране — на эту тему просто не говорили.

«Страшно ли сейчас в Крыму? Конечно, нет. Здесь кайф: солнце, море, бассейны»

Анастасия из Москвы, 38 лет

Мы приехали с командой в Крым в командировку, проводим здесь съемку. Вчера летели до Минеральных вод на самолете, а потом поздним вечером добирались на трансфере до Ялты. Оказалось, мы проехали по Крымскому мосту незадолго до взрыва!

Простояли в пробке на мосту часа три, не меньше. Часть пути проехали, часть шли пешком — автомобиль ехал следом. Потом прошли пост ДПС, дождались машину, успешно добрались до Ялты.

Узнали о взрыве спустя три часа, когда уже доехали до гостиницы. О трагедии рассказал водитель: «Повезло, мы с вами пролетели!».

Страшно ли сейчас в Крыму? Конечно, нет. Здесь кайф: солнце, море, бассейны, все люди на позитиве, абсолютно. Мы все спокойны. Да, были немного напуганы, но сейчас все нормально. Часть нашей съемочной группы уезжает завтра вечером, пока не знаем, как будем добираться. Вторая — возвращается в Москву на поезде 20 июля. Не очень понятно, как все будет работать, но верим в лучшее.

«Поедем назад — буду нервничать при переезде через мост»

Ирина из Калининграда, 41 год

В Ялте мы с мужем и детьми находимся с 13 июля. Поехали сюда, так как супругу дали путевку в санаторий. Домой возвращаемся на поезде через пару недель.

События сегодняшней ночи не самые приятные, но не скажу, что я испугалась. Очень соболезнуем девочке, у которой погибли родители. Поедем назад — наверное, буду нервничать при переезде через мост. А в целом, стараюсь сильно эмоционально не реагировать, в первую очередь, чтобы не напугать детей.

close 100% SHOT' class="item-image" > Автомобиль, в котором погибла семья из Белгородской области во время взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года Телеграм-канал SHOT

В Крыму мы во второй раз. Впервые оказались здесь больше десяти лет назад, когда полуостров был в составе Украины. Тогда путешествовали на машине, жили в частном секторе. Конечно, без особого комфорта. Если сравнивать эти два отпуска, могу сказать, что качество дорог точно улучшилось. Ниже стали цены — особенно на сувениры. В этом году в Крым поехали из-за санатория. Но здесь, по личным наблюдениям, лучше, чем на других курортах — в том же Сочи, например. Там все дорого. Здесь цены ниже, и на еду, и на развлечения, и на сувениры.

«Один знакомый, узнав о том, что случилось ночью, ломанулся на заправку заливать полный бак бензина»

Татьяна из Москвы, 32 года

В Крыму уже неделю. Здесь друзья, родственники, недвижимость. В целом все относительно спокойно. Люди, какие были расслабленные, такие и остались. Есть доля паникеров: что-то пролетит, они начинают сильно переживать. Например, сегодня один знакомый, когда узнал, что случилось ночью, ломанулся на заправку заливать полный бак, потому что побоялся проблем с бензином в будущем.

Меня немного напрягает большое количество военной техники в Крыму: довольно неприятно, когда ты лежишь на пляже, а над тобой низко летит военный самолет.

Возвращаться мы планируем на следующей неделе, пока не понятно, как. Есть вариант добраться на пароме или через новые территории — Мариуполь и Мелитополь. Неприятно, что мост разрушен в обе стороны.

Из Москвы пишут, спрашивают, как мы тут, но родные стараются не нагнетать. В любом случае, все наладится. В таких ситуациях у нас оперативно все решается.

«Суетиться не будем, но держим руку на пульсе»

Игорь из Москвы, родился Симферополе, 37 лет

Я родился в Симферополе, сейчас живу в Москве. В Крым приехал к родным. Тут я с женой и детьми с 11 июля. В целом, отпуск проходит неплохо, заметил, что поднялись цены и фруктов как будто бы меньше, чем было в позапрошлом году.

Домой собираюсь возвращаться на автомобиле. Буду следить за новостями по поводу Крымского моста — откроют или нет. А там уже по обстоятельствам — на пароме или через новые территории.

Какие испытываю эмоции по поводу случившегося? Да, неприятно, но как местный житель скажу: в первый раз, когда произошел подрыв моста, всем было страшно, во второй раз все отнеслись будто бы спокойнее — проходили, знаем, суетиться не будем, но держим руку на пульсе.

«Если мост не починят, будем отдыхать в Крыму дальше»

Анна из Новосибирска, 36 лет

Я с мужем и детьми в Крыму две недели, планировали еще на две задержаться. Мы путешествуем на машине. Выехали из Новосибирска в июне, и вот так по разным местам путешествовали: были в Дагестане, на Эльбрусе, потом приехали сюда.

Я не боялась приезжать в Крым. Все устраивает. Очень удобно передвигаться на машине: выбираем разные города, отели. Очень комфортно. Мы так же путешествовали в 2019 и 2021 году.

Назад мы возвращаемся на машине. Не думали еще, как это будет происходить. Надеемся, что мост починят. Если не починят, будем отдыхать в Крыму дальше — впереди еще август.

О случившемся мне сообщил утром муж. Я была в шоке… Очень расстроена тем, что погибли люди. Даже если бы я была в Новосибирске, эта новость меня бы огорчила. А когда находишься тут, то тем более страшно.