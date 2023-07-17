Что известно об украинских беспилотниках, атаковавших Крымский мост

Украина в очередной раз атаковала Крымский мост, на этот раз — с помощью морских дронов. С весны 2022 года украинские Вооруженные силы лишены доступа к Азовскому морю, и пока неясно, как именно им удалось прорваться к мосту. «Газета.Ru» рассказывает, какие дроны могли это сделать, приводит несколько возможных сценариев прорыва к Керчи, а также выяснила, как для защиты моста можно использовать опыт немцев во Второй мировой войне.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел как минимум один взрыв. С утра глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в районе 145-й опоры произошло ЧП и движение по мосту остановлено, а позже были опубликованы многочисленные видео поврежденной части. На них видно, что

пролет автомобильного моста в сторону Тамани разрушен, расположенная параллельно ведущая в Крым часть моста также получила повреждения.

По версии Национального антитеррористического комитета РФ, атака была осуществлена с помощью пары надводных беспилотных аппаратов, а спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию назвал Крымский мост «излишней конструкцией».

Само по себе использование Украиной морских ударных дронов новостью не является. В октябре 2022 года подобные аппараты атаковали российский флот в бухте Севастополя: часть дронов была уничтожена, но, по заявлению Минобороны РФ, повреждения получил тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение.

Британский портал Navy Lookout проанализировал снятые с беспилотников видео и пришел к выводу, что атакующие могли повредить флагман Черноморского флота «Адмирал Макаров», но российское военное ведомство не подтвердило эту информацию. В дальнейшем Украина официально признала использование морских беспилотников, и пообещала создать из них целый флот.

close 100% ForPost' class="item-image" > Морской дрон, который обнаружили в Севастополе в районе бухты Абрамова осенью 2022 года ForPost

Проще всего украинские морские дроны описать как низкобортные моторные лодки со взрывчаткой и с «крышей», на которой установлены камеры и антенна спутниковой связи. Низкий борт и малая длина делают судно крайне неудобной целью: ее трудно обнаружить и еще труднее уничтожить, в основном для этих целей применяют пулеметы и малокалиберные скорострельные пушки.

Однако остается неясным, как дроны смогли достичь моста. Если расстояние между Севастополем и Одессой по прямой составляет 300 км, то для прохода из Одессы в Керчь придется преодолеть как минимум 600 км. По данным украинского издания NV, запаса топлива морского беспилотника должно хватить на 800 км хода. Эти цифры могут быть завышены и, в любом случае, судну потребуется проходить как можно дальше от берегов Крыма и избегать российские морские и воздушные патрули.

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщает, что мост атаковали дроны нового типа: «По нашей информации, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров».

Это утверждение выглядит внутренне противоречивым: гидроцикл скользит (глиссирует) по поверхности воды и с конструктивной точки зрения полностью противоположен полупогруженному судну. Mash также опубликовал видео одного из дронов, якобы уничтоженных при попытке атаковать Севастополь 16 июня. Внешне он и правда напоминает гидроцикл, а огромная скорость аппаратов подобного типа (до 200 км/ч) действительно может использоваться для прорыва обороны.

Как правило, гидроциклы обладают сравнительно небольшим запасом хода, и крайне сомнительно, что подобный аппарат смог самостоятельно преодолеть 600 км. Независимо от типа аппаратов, ВС и разведка Украины могли использовать несколько альтернативных маршрутов для атаки моста, но каждый из этих способов сопряжен с проблемами. Запуск дронов с более крупного надводного носителя практически исключен, поскольку военное судно вряд ли прорвется в восточную часть Черного моря из-за господства России в этой акватории, а применение боевых дронов с гражданских кораблей является нарушением законов и обычаев войны. Также исключен сплав по рекам с подконтрольной Украине части Запорожской области: едва ли оттуда в Азовское море ведет проходимый водный путь, и даже если он существует, то тщательно охраняется с обеих сторон во избежание проникновения диверсантов.

Однако морской дрон — это небольшой и относительно легкий аппарат, который легко перевозить по суше. Гипотетически украинские диверсанты или завербованные агенты могли провести подобный груз на территорию России и запустить аппарат с берега Азовского моря или восточного черноморского побережья. Следует помнить, что при взрыве Крымского моста 8 октября 2022 года взрывчатка была доставлена на него именно агентурными методами. По версии ФСБ, тогда замаскированную бомбу доставили из Одессы морем с Болгарию, оттуда — в Армению, после чего провезли в Россию и погрузили на направлявшуюся в Крым фуру.

Также следует помнить, что во время боев за Мариуполь весной 2022 года украинские вертолеты смогли прорваться к расположенному на побережье городу. Тогда, по заявлению Минобороны РФ, два вертолета были сбиты на обратном пути из города, по версии же украинской стороны было проведено несколько подобных рейсов с целью доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Вертолеты Ми-8 вполне способны вместить в себя морской дрон, а украинское Главное управление разведки неоднократно в заявлениях делало акцент именно на этом виде транспорта.

На момент выхода материала следственные органы РФ не опубликовали свою версию произошедшего.

«Газета.Ru» попросила прокомментировать атаку на мост военного обозревателя Михаила Ходаренка, полковника в отставке, служившего офицером-оператором Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ в 1990-х годах. По его мнению, вооруженные силы Украины располагают значительным количеством безэкипажных катеров. В ближайшее время следует ожидать новых атак, и российской армии следует быть к ним готовыми. Для эффективного прикрытия такого важного инфраструктурного объекта, которым является Крымский мост, можно присмотреться к опыту Кригсмарине (ВМС Германии) в борьбе с советскими подлодками на Балтике в годы Великой Отечественной войны.

Так, в апреле 1943 года между островами Нарген и Порккала в Финском заливе были поставлены двойные противолодочные сети глубиной около 60 метров и протяженностью по фронту около 30 миль (примерно 55 км). Помимо прочего, это заграждение было прикрыто двумя сотнями донных мин. Общая длина Крымского моста — 19 километров, то есть, в три раза меньше ширины Финского залива в том месте. Кроме того, на ряде участков мост проходит по мелководью.

close 100% Сетевое противолодочное заграждение в Финском заливе Library and Archives Canada

«Задача обороны Крымского моста от безэкипажных катеров весьма сложна, но решаема. Я бы рассмотрел возможность прикрытия этого мостового перехода плавучими боновыми и минно-взрывными заграждениями по всей его протяженности. Кроме того, надо существенно усилить оборону моста скорострельными многоствольными 30-мм пушками, одним из лучших средств борьбы с безэкипажными катерами. Безусловно, подобное заграждение получится дорогим и сложным. Однако важность Крымского моста и его значение для полуострова в целом и для хода специальной военной операции в частности, на мой взгляд, позволяют государству в сложившейся обстановке пойти на подобные затраты», — сказал Михаил Ходаренок.

При этом даже сплошное боновое заграждение не будет «волшебным щитом» от атакующих дронов и его можно будет прорвать несколькими ударами в одну точку. Поэтому на первое место, как и всегда в ходе боевых действий, выходят не столько технические меры, сколько организационные, а также способность мыслить гибко и импровизировать.