«Дьявольская политика пускай проводится в США». Депутаты поддержали запрет смены пола

14 июня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который вводит запрет на операции по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Соответствующие поправки предполагается внести в ФЗ «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госдума в среду, 14 июня, приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций.

Авторами документа стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, отмечает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки, поддержанные депутатами, предполагается внести в ФЗ «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

«Самое ужасное — это растление детей. В США, где пропагандируются эти новые псевдоценности, доля трансгендеров среди подростков уже в три раза больше, чем среди взрослого населения. Это результат пропаганды. Количество детей, получающих гормональную терапию, выросло за пять лет более чем в два раза. Накачивать ребятишек гормонами начинают уже с восьми лет. За пять лет, с 2017 по 2021 год, сделано более 2 тыс. операций по смене пола у детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Мы не хотим, чтобы это было в нашей стране. Дьявольская политика пускай проводится в США», — заявил Володин на пленарном заседании.

По его словам, в окончательной редакции поправки могут быть одобрены уже в весеннюю сессию. «Сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время в течение весенней сессии. Все зависит от нас», — отметил спикер Госдумы.

Суть поправок

Как отмечается в проекте закона, медработникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, «направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».

При этом разрешаются медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

Соответствующие решения принимаются врачебной комиссией федерального государственного учреждения здравоохранения. Ожидается, что перечень таких аномалий будет утвержден правительством РФ.

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями, передает ТАСС.

«Закрепить семейные ценности»

В конце апреля стало известно, что Минюст РФ начал работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния, которые позволят исключить возможность смены пола человека путем простого изменения документов.

Глава ведомства Константин Чуйченко пояснял, что сейчас одним из оснований для внесения исправлений в паспорт является справка об изменении пола, выданная медорганизацией. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств не предусматривается.

По его словам, механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте, начали действовать в 2018 году. Отмена возможности смены пола в паспорте может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве, подчеркнул министр юстиции России.

«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах.

Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — рассказал он.

Чуйченко также привел статистику ЗАГСов, согласно которой «с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков».

«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей.

Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, но прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», — заключил глава Минюста.