Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в июне планируется обсудить законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Также Картаполов отмечал, что планируемое в РФ поэтапное повышение призывного возраста не отразится на весеннем призыве 2023 года.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Кроме того, законопроектом предусматривается поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет. Так, призывной возраст срочной службы в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

21 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии МО предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 лет до 21 года, предельный — повысить до 30 лет.