Кремлевские гранты. Как Президентский фонд культурных инициатив служит искусству

Президент Владимир Путин 17 мая 2021 года подписал указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Стояла задача поддержать творческие инициативы в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С тех пор уже реализовано около 5 тысяч программ на сумму более 15,5 млрд рублей. Как смелые идеи превращаются в реальные проекты, изучала «Газета.Ru».

О создании Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 году и буквально спустя месяц был подписан соответствующий президентский указ. Тем же документом утвержден координационный комитет фонда, который возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Новый орган призван разрабатывать стратегию деятельности фонда, согласовывать положения о конкурсах и списки их победителей, утверждать объем средств, выделяемых на проведение конкурсов и следить за обеспечением равных условий участникам.

Как заявиться

Сегодня фонд можно считать еще одним институтом развития, оказывающим поддержку творческим командам по всей стране. За время своей работы подведены итоги 8 конкурсов на предоставление президентских грантов, 4 из которых — специальные, нацеленные на поддержку жителей новых регионов страны, их интеграцию в общее историко-культурное пространство России. На сайте фонда зарегистрированы кабинеты свыше 119 тысяч творческих команд из всех субъектов РФ, на рассмотрение экспертам направлено более 54 600 заявок. По итогам независимой экспертной оценки на данный момент поддержаны 4945 проектов на общую сумму более 15,5 млрд рублей.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать не только негосударственные НКО, но и коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Проекты должны соответствовать одному из девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

В помощь авторам проектов фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где разъясняются особенности заполнения конкурсных заявок. Медиаматериалы выложены в социальных сетях Фонда «В Контакте» и в аккаунте в Rutube. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, размещенными на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе.

«В первую «волну» конкурса — в летний период 2021 года, в первые месяцы после объявления о создании фонда — на конкурсы ПФКИ было направлено 12460 заявок. Уже на этапе проведения оценки стало понятно, что необходимо в короткие сроки запускать образовательный блок по социокультурному проектированию. В ноябре 2021 года опубликовали первые выпуски обучающих подкастов, они дополнили образовательные вебинары и созданные уже к старту первого конкурса методические материалы и чек-лист самопроверки заявки. Сейчас, спустя полтора года работы и проведения 8 заявочных кампаний (30 июня будут подведены итоги 9 конкурса ПФКИ – примечание «Газеты.Ru») уровень подаваемых проектов стремительно растет. Актуальность, описание идеи, финансовые расчеты составляются более продумано и взвешенно», – комментирует генеральный директор фонда Роман Карманов.

Институт развития

За время своего существования фонд стал институтом развития, оказывающим поддержку творческим командам по всей стране. У каждой из них совершенно разный опыт, в том числе в сфере проектной деятельности. «Из общего числа победителей за все конкурсы 2 623 команды победили с первой попытки, 1083 – со второй, 299 – с третьей, 130 – с четвертой, 51 – с пятой, 9 — с шестой и 7 получили грант с седьмой попытки. Каждый конкурс становится высококонкурентным, это связано с количеством подаваемых заявок и качеством их заполнения, которое существенно возрастает с каждой отборочной кампанией. В среднем по сложившейся статистике за 8 конкурсов поддерживается каждый 10-11 проект», – пояснили в фонде.

Наиболее активными в подаче творческих инициатив стали команды Москвы (5673 заявок), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246). От каждого из этих регионов поступило свыше 1000 заявок.

Президентский фонд культурных инициатив ведет большую работу с регионами. Так, в 2022 году в Красноярске открыто региональное представительство ПФКИ, которое создает равные возможности для авторов проектов из СФО и ДФО, в 2023 году проектный офис фонда открыт в Луганске, с мая 2023 года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ начат обучающий блок для регионов «Курс на культуру», первыми его прошли представили регионов центрального федерального округа.

Что сделано

Значительная доля инициатив, поддержанных ПФКИ, в настоящий момент завершены или находятся в стадии активной реализации. Часть из них приурочены к памятным датам 2023 года. Так в Волгограде прошли мероприятия историко-патриотического проекта «Мост памяти», посвященного 80-летию Сталинградской битвы, в Иркутске — мероприятия, посвященные столетнему юбилею со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. В Санкт-Петербурге с успехом прошла выставка-путешествие «Балабанов», до 21 мая можно посетить выставку «Первая позиция. Русский балет», а в Москве можно планировать посещение большой экспозиции, приуроченной к 110-летию российской анимации, она открылась в конце апреля.

В этом году расширил свою географию детский фестиваль «Дорога в цирк». С успехом прошли кинопрокат и телевизионная премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, фильм «Где проходит граница?» стал первым фильмом, снятым в зоне СВО, и вышедшим во всероссийский прокат. В ЛНР большой интерес вызывают передвижные выставки проектов «Наши традиции» и «Освобождение», обновлена постоянная экспозиция Луганского краеведческого музея «Становление государственности Луганской Народной Республики», почти миллион человек посетили выставку «Обыкновенный нацизм» за год ее работы в Музее Победы.

С успехом прошел международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, на него было подано почти 800 заявок со всего мира. При поддержке ПФКИ вышел первый выпуск «Театрального журнала». На Дальнем Востоке новый виток развития получила анимационная отрасль с началом реализации проекта «Анимационный кластер Хабаровского края», по его итогам в прошлом году впервые прошел фестиваль «Анимур», заявки на который прислали из 49 стран, на фестиваль этого года кандидатуры участников можно представить до 15 июня. Также до середины июня продолжается прием заявок на музыкальный конкурс «Нашествие: молодые ветра». До 15 июля идет прием заявок на второй конкурс медиаискусства «Страна света», который в прошлом году помог выявить новые имена в сфере видеомэппинга.

В очередном послании Федеральному собранию, в феврале 2023 года, Владимир Путин отметил: «Используя ресурсы фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлениях. Культура призвана служить добру, красоте гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и, главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества». И деятельность фонда полностью подтверждает эти слова.