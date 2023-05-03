Под Таманью горит резервуар с топливом. Его атаковал беспилотник

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края горит резервуар с нефтепродуктами. Причиной пожара стала атака беспилотника, рассказали в экстренных службах. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Власти опровергли появившиеся сообщения об эвакуации населения, на место стянуты значительные силы МЧС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Резервуар с нефтепродуктами утром в среду, 3 мая, загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Пожару присвоен высший ранг сложности, его площадь составила 1,25 тыс. кв. м.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жителей населенного пункта нет», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле. По его словам, на место происшествия стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.

«Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше», — написал Кондратьев.

Как передает телеканал «РЕН-ТВ», горит крышка резервуара, его объем составляет 20 тыс. куб. м.

«На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Причины происшествия устанавливаются», — рассказал он.

Позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что возгорание резервуара произошло из-за беспилотника.

Также появились сообщения об эвакуации населения, однако губернатор Краснодарского края опроверг эти данные. «Информация о том, что из поселка Волна идет эвакуация жителей, не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — указал Кондратьев.

Он добавил, что на месте происшествия работают 188 человек и пять пожарных поездов.

На территории Краснодарского края действует средний уровень реагирования. Этот режим предполагает в том числе усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Поселок Волна находится на черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань. Там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (оператор — АО «Таманьнефтегаз»), пишет РБК.

Другие атаки беспилотников

Кроме того, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области, утверждает Telegram-канал Baza.

По его информации, в атаке были задействованы пять дронов. «Два БПЛА взорвались на территории аэродрома, еще два уничтожили из стрелкового оружия, пятый не был обнаружен.

В результате атаки небольшие повреждения получил не эксплуатирующийся транспортный самолет Ан-124. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Накануне утром, 2 мая, беспилотник самолетного типа со взрывчаткой попытался атаковать электроподстанцию села Репяховка в Белгородской области.

Как сообщила Baza, БПЛА был обезврежен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что беспилотник рухнул на ограждение электроподстанции, его обломки с боеприпасом уничтожили.

Во вторник вечером дроны также атаковали село Середа в том же регионе: сразу три БПЛА сбросили взрывные устройства рядом с населенным пунктом, обошлось без пострадавших.

Еще одной атаке беспилотника в Белгородской области подверглось место строительства защитных сооружений недалеко от села Прилесье. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал 46-летний мужчина. Он получил контузию, но от госпитализации отказался.

В ночь на 29 апреля беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте в Севастополе. В результате были повреждены четыре цистерны, возник пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый ранг сложности.