В Маневича с женой стреляли с чердака дома напротив. Раскрыты детали убийства вице-губернатора Петербурга

Согласно версии следствия, к преступлению причастны два члена ОПГ Санкт-Петербурга. Один из них наблюдал за передвижениями вице-губернатора Михаила Маневича, другой — стрелял в его машину. ФСБ установила причастность к убийству лидера ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Подробности трагедии 26-летней давности — в материале «Газеты.Ru».

ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в августе 1997 года. Об этом спецслужба сообщила на сайте.

Установлено, что к преступлению причастны два члена питерской ОПГ. «Один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор», – говорится в заявлении ФСБ.

Убийство, по версии следствия, было заказным. К преступникам обратился лидер так называемой «тамбовской» преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира, 1956 года рождения, который лично передал им орудие совершения преступления (автомат Калашникова)».

В настоящее время продолжаются «следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления».

Расстреляли на Рубинштейна

С 1993 года Михаил Маневич работал в правительстве Санкт-Петербурга. Пост вице-губернатора он занял в 1996 году, в то время главой субъекта был Владимир Яковлев (1996-2003). Также он работал и при мэре города Анатолии Собчаке (1991-1996).

18 августа 1997 года служебный автомобиль, в котором были водитель, сам чиновник и его жена, выезжал из дома на Рубинштейна на Невский проспект. С чердака дома напротив были произведены выстрелы: жену задело по касательной, а Маневича ранило в шею и грудь. Вице-губернатор умер по дороге в больницу.

Убийце удалось скрыться. Как утверждало следствие, он оставил на месте преступления автомат Калашникова с оптическим прицелом.

Вице-губернатор Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга.

В 2021 году нынешний глава Сбербанка Герман Греф, работавший в этом комитете с 1994 по 1997 год, рассказал, что после убийства Маневича ему советовали покинуть страну. «Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что «тебе лучше уезжать». Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь», – рассказал Греф.

Но он не хотел уезжать из Питера и не ощущал угрозы своей жизни. Хотя такие разговоры были у него с Алексеем Кудриным «и с другими коллегами».

В 1990-х годах в питерской мэрии работал и Владимир Путин. В 2016 году он рассказал, что с Маневичем его «связывали личные отношения».

Признательные показания

В ноябре 2009 года в убийстве Маневича сознался Алексей Гардоцкий. Тогда он был под следствием по делу банды Сергея Зарипова. Зарипов был бригадиром ОПГ, подконтрольной Юрию Шутову.

На тот момент Шутова уже приговорили к пожизненному заключению по другим делам. Он был помощником Анатолия Собчака и экс-депутатом заксобрания Санкт-Петербурга. В 2014 году Шутов скончался в колонии.

По словам Гардоцкого, подготовка к убийству заняла несколько месяцев. Ею руководил брат Сергея Зарипова, который в день убийства стоял на улице Рубинштейна и по радиостанции подавал команды Гардоцкому. Тот в это время был на чердаке дома на Невском проспекте. Именно он и стрелял в Михаила Маневича. Еще двое соучастников, добавил Гардоцкий, отслеживали выезд вице-губернатора из дома, пишет РБК.

В 2006 году на церемонии открытия второго энергоблока Северо-Западной ТЭЦ Анатолий Чубайс, с которым Маневич вместе работал в мэрии Санкт-Петербурга, заявил, отвечая на вопрос журналистов о ходе расследования: «Все, что я обещал на могиле Маневича, я выполнил слово в слово: все организаторы убийства сидят пожизненно, ни один из них не выйдет». Об этом сообщала Фонтанка.Ру.

Это заявление связали с решением Верховного суда России оставить в силе пожизненные приговоры Юрию Шутову и четырем членам его банды. Официально на тот момент убийство не было раскрыто.

«Тамбовская» ОПГ Кумарина

Нынешние выводы следствия указывают на то, что убийство Маневича заказал Владимир Барсуков (Кумарин). Сам лидер ОПГ уже в тюрьме. Среди обвинений – доказанная причастность к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Ее застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге. Его также признали виновным в рейдерском захвате, вымогательстве в особо крупном размере, покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.