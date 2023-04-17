Медицина, образование и таланты. Как восстанавливается ЛНР

К 1 сентября

В сентябре свои двери откроют 519 школ Луганщины. И на совещании с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, представителями правительства республики обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, а также оснащенность школ. Особое внимание – воспитательной работе.

«Будем расширять сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений, – написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Телеграм-канале. – Также Сергей Владиленович поддержал идею открытия в школьных музеях новых экспозиций «Россия – моя история». Думаю, что это будет особенно актуально для освобожденных территорий».

Участники встречи также подробно обсудили и проведение медицинских осмотров. Благодаря помощи медиков из других регионов России более половины детей уже прошли осмотры. Сергей Кириенко и Михаил Мурашко заверили, что в ЛНР направят еще 6 бригад медиков, что позволит до конца учебного года завершить диспансеризацию в полном объеме.

Также состоялась церемония награждения медиков, участвующих в медицинском осмотре детей республиканскими и ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Леонид Пасечник подчеркнул, что была проведена действительно огромная работа, которая позволила выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Культурный вопрос

Обсудили Сергей Кириенко и Леонид Пасечник и поддержку культурно-досуговых учреждений республики. «Луганщина известна не только трудолюбием, но и талантами. Убежден, наш регион может занять достойное место в культурной карте нашей огромной страны. Что для этого нужно вместе с Сергеем Кириенко обсуждали на встрече с представителями культурно-досуговых учреждений ЛНР. Обучение и мастер-классы для сотрудников сферы, капитальный ремонт зданий, необходимость обновления техоснащения, потребность в книгах – такие моменты были озвучены во время чаепития. При поддержке федерального центра и шефов-регионов будем постепенно закрывать эти вопросы», – сообщил Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Кириенко, учреждения культуры ЛНР могут уже сейчас получить средства на развитие с помощью Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). «Проектный офис ПФКИ в республике уже создан. Будем подключаться!» – подчеркнул Леонид Пасечник. Он добавил, что собравшиеся обсудили вопрос о прикреплении учреждений к крупным предприятиям. «Взял вопрос на карандаш. Помню успешные примеры такой практики. По мере наращивания производственной мощи будем реализовывать эту инициативу», – пообещал врио главы ЛНР.

Президентский фонд культурных инициатив был создан в мае 2021 года по указу президента России Владимира Путина. Фонд предоставляет финансовую поддержку проектам, инициированным в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

Во время поездки по региону не обошлось без казуса. В ходе визита в Металлистский Дом культуры чиновники обнаружили, что в учреждении существует проблема с отоплением. Здание большое, батареи греют плохо. Заниматься здесь тяжело. Сергей Кириенко подчеркнул, что условия для развития детей должны быть комфортными! «Проведем мониторинг ситуации и в других учреждениях. Там, где существует такая же проблема, проработаем вопрос во взаимодействии с нашими братскими регионами», – отреагировал Леонид Пасечник.

После этого чиновники проинспектировали строительство молодежного центра «Росмолодежь» в Луганске. «Что говорить, масштабы поражают. Работы ведутся стремительно, а окончательный результат планируют показать уже в августе этого года. Помимо самого сооружения, в планах благоустроить и прилегающую территорию, – отметил врио главы ЛНР. – Убежден, здание станет «точкой притяжения» для активных и творческих молодых людей, площадкой для общения и саморазвития, украшением нашего города».

День Победы

На совещании с представителями профильных министерств и ведомств республики Сергей Кириенко напомнил о приближающемся священном празднике – «День Победы» и подробно рассказал о том, какое пристально внимание в России уделяется сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Об этом, в том числе, свидетельствует широкий список общероссийских мероприятий и акций.

«Уверен, каждое найдет отклик у жителей Луганщины. Будем присоединяться! – заявил Леонид Пасечник. – Продолжим и традиционные для республики акции. Подготовка к ним уже идет полным ходом: благоустраиваем памятники и воинские захоронения, проведем ревизию табличек на домах, в которых живут ветераны». По его словам, о возможности проведения массовых мероприятий решение будет принято дополнительно, но День Победы в Луганской народной республике обязательно состоится. Со стороны властей для этого будут созданы все условия, а жители Луганщины это поддержат: все вместе поздравят ветеранов, придут к памятным местам и отдадут дань уважения героям.

Христово Воскресенье

Луганская народная республика вместе с Россией, со всем православным миром праздновала Великое Христово Воскресенье. Отмена комендантского часа позволила 28 000 прихожан в 22 городах и районах республики прийти в храмы и отстоять всенощную службу. В шести районах ограничились вечерними и утренними службами из-за высокого риска провокаций со стороны ВСУ.

Всего более 50 000 человек встретили Пасху в 278 храмах республики. Один из них, Свято-Вознесенский храм в городе Александровске посетили Сергей Кириенко и Леонид Пасечник. Храм возвигнут в честь святого апостола Андрея Первозванного и Храм в честь Иконы Божией Матери «Умиление», расположенные в Луганске. «Вера всегда помогала нашему народу пережить самые трудные времена. Поможет вернуть мир и возродить луганскую землю и сегодня», – отметил Леонид Пасечник.