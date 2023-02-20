«Врачи блестяще справились с очень тяжелой ситуацией». Сванидзе продолжит лечение в Израиле

В состоянии 67-летнего журналиста Николая Сванидзе наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи не идет. Две недели назад его госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии с воспалением легких, а 20 февраля стало известно, что родственники решили перевезти его в израильскую больницу. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что Сванидзе стало легче в российской клинике. Сообщалось также, что Сванидзе вывели из искусственной комы, но ему предстоит долгий процесс реабилитации. Он продолжит лечение в Израиле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Родственники российского журналиста Николая Сванидзе решили перевезти его в Израиль, где он продолжит лечение. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«У меня нет прямого контакта с родственниками, но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение», — рассказал председатель СЖР.

О том, что 67-летний Сванидзе был госпитализирован в Москве с воспалением легких, стало известно 6 февраля.

Эту информацию, в частности, подтвердил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. По его словам, Сванидзе на тот момент находился в больнице в тяжелом состоянии, у него диагностировали отек легких.

«Врачи борются за его жизнь», — сообщал в свою очередь Михаил Федотов, экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), в состав которого ранее входил Сванидзе.

8 февраля правозащитник Игорь Каляпин проинформировал об изменении состояния Сванидзе. «Ночью мне сказали, что его вывели из искусственной комы. Но, к сожалению, что происходит дальше, я не знаю», — рассказал он.

Спустя неделю, 15 февраля, действующий член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что Сванидзе находится в сознании, но пока нуждается в искусственной вентиляции легких.

«Ему получше, он пришел в сознание, но от аппарата ИВЛ еще не отключен», — сообщила она. По ее оценкам, говорить о значительном улучшении самочувствия журналиста преждевременно.

«Говорить о скорой выписке было бы нелепо, потому что предстоит долгий процесс реабилитации, пока что он на ИВЛ.

Скорее всего, он в сознании, но не [способен] сам отвечать на звонки, не пишет. Минимальное общение с близкими», — уточнила Меркачева.

Она добавила, что жена Сванидзе оказывает супругу нужную поддержку. «Они — крепкая семейная пара. Поддерживают и будут поддерживать друг друга. Близкие по духу люди», — отметила член СПЧ в беседе с порталом News.ru.

17 февраля Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник написал, что Сванидзе перевели в другую клинику.

«В состоянии телеведущего наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи не идет. 67-летний Николай Карлович поступал в больницу в крайне тяжелом состоянии, с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом, развившемся на фоне двусторонней пневмонии.

Врачи блестяще справились с очень тяжелой ситуацией и добились в лечении определенных успехов.

Тем не менее, родственники настояли на переводе журналиста в другую больницу. Помимо этого у Сванидзе серьезное хроническое заболевание, которое практически не поддается лечению», — говорится в публикации.

Напомним, в ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом изменил состав СПЧ. Были заменены 10 членов Совета по правам человека, среди которых оказался и Сванидзе.

В декабре появились сообщения о том, что Сванидзе освободили от должности директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Ректор вуза Александр Безбородов утверждал, что вопрос увольнения журналиста с этого поста «пока обсуждается», но он останется преподавать в учебном заведении.

Сам Сванидзе подтвердил, что ведется разговор о его увольнении с должности директора. «Шла речь о том, что я ухожу с этой должности. Идут переговоры, на какую именно другую должность я перехожу. [Документов об увольнении] я не видел, но это неважно, это произойдет. Мы об этом проговорили с ректором, договорились, что я перехожу на другую должность», — пояснил он.

«Я в любом случае остаюсь в университете. По поводу другой должности, которую буду занимать, еще пока решения нет. В любом случае я остаюсь преподавателем», — уточнил Сванидзе.

Позднее стало известно, что должность директора Института массмедиа и рекламы занял Владислав Флярковский, его фамилия указана на сайте вуза.