«Мы живем в учебнике истории». Мединский призвал учить школьников патриотизму

Американские школьники каждое утро на протяжении 150 лет читают молитву во славу Америки, ее символов и флага, и российской системе образования необходимо ввести похожие традиции, считает помощник президента Владимир Мединский. Соответствующая рекомендация будет направлена министру просвещения Сергею Кравцову. Мединский также призвал ввести во всех технических вузах и техникумах России краткий курс истории XX века вместо нынешнего курса «истории всего, от Адама до сегодняшнего дня». Кроме того, бывший глава Минкульта выразил сожаление, что на посту министра «недоидеологизировал» российское историческое кино. Обо всех предложениях Владимира Мединского на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента Владимир Мединский предложил перенять распространенную в американских школах практику воспевания флага и других государственных символов.

«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся», — заявил Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую он возглавляет (цитата по ТАСС).

Политик уточнил, что в ряде штатов школьники могут «не произносить эти слова вслух», если они «противоречат их какой-то там толерантности», но присутствовать в классе во время совершения молитвы они обязаны.

Мединский попросил членов комиссии обратиться с соответствующей инициативой в Минпросвещения и внедрить подобную практику в учебных заведениях «прямо сейчас, прямо сегодня». «Пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать», — призвал он.

Предложение помощника Владимира Путина поддержали единогласно. «Мы подпишем протокол и направим министру просвещения», — заключил Мединский.

В большинстве американских школ и детских садов ежедневно проходит торжественная церемония поднятия флага страны и штата. Исполнение гимна практикуется, но не является обязательным. В 1962 году Верховный суд США постановил, что учителя не могут заставлять учеников молиться в государственных школах. Тем не менее, практика чтения молитв перед уроком по-прежнему распространена в ряде учебных заведений, особенно на юге страны. Так, 8% участников опроса исследовательского центра Pew Research Center заявили, что учитель организовывал совместное чтение молитв, и столько же сообщили, что учитель читал им Библию.

Курс истории XX века — в технические вузы

Кроме того, во всех технических вузах и техникумах России, по мнению председателя РВИО, необходимо ввести краткий курс истории XX века, который заменит читаемый там сейчас курс «истории всего, от Адама до сегодняшнего дня». «Галопом по Европам, за год они это быстро проходят. Давайте уже не будем, давайте все это отменим и сделаем краткий курс — курс истории XX века. Простой и понятный, от революции до сегодняшнего дня», — предложил Мединский.

«Лучше мы хорошо будем знать новейшую историю, чем не знать никакую сегодня», — сказал он, добавив, что уже обсуждал инициативу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева одобрила идею ввести в технических вузах отдельный курс отечественной истории, но не согласилась с тем, что это должна быть только история XX века.

«Я категорически против как историк — не может быть отдельной истории XX века, так не бывает. И объяснить школьнику и студенту первого курса, почему в XX веке происходило так, — это очень сложно. Поэтому нужно делать по-другому. Нужно все технические вузы без исключения обучать истории Отечества», — отметила Васильева на заседании комиссии.

Внутри учебника

Мединский также призвал мобилизовать «все возможности в сфере исторического просвещения», потому что сейчас «мы живем в учебнике истории» и от россиян зависит, «на каком языке» будет писаться следующая его глава.

«И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», — заявил политик.

«Довести до каждого преподавателя, работника культуры, до каждого музейщика, кинопродюсера, режиссера: все, другое время, другая эпоха», — цитирует Мединского РИА «Новости».

Фильмы вместо передач

Экс-министр культуры, помимо прочего, считает необходимым сократить количество развлекательных передач в телеэфире, заменив их «хорошим российским и советским кино».

«У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что все по-старому, но нет», — обратился Мединский к представителям комиссии.

«Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — добавил он.

Мединский выразил сожаление, что, будучи главой Минкульта (он занимал этот пост с 2012 по 2020 год. — прим. «Газеты.Ru»), «недоидеологизировал» историческое кино и не смог побороть «очернение» исторических событий. Все восемь лет на посту министра его «клевали за излишнюю идеологизированность», подчеркнул он.

«Я вот теперь каюсь, что недоидеологизировал. Не доделал, когда была возможность», — отметил помощник президента. Тех, кто на государственные деньги снимает фильмы, очерняющие историю России, в том числе День Победы, – «хуже, чем предатели», заключил Мединский.