Взрыв прогремел в турецком ресторане, семь человек погибли

В ресторане в городе Айдын на западе Турции произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли семь человек, пятеро госпитализированы. Двум посетителям заведения пришлось выпрыгивать из здания через окно. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Предполагаемый виновник взрыва уже взят под стражу.

Семеро человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва в ресторане в турецком городе Айдын, пишет газета Hurriyet. Среди погибших — трое детей. Серьезно пострадала 16-летняя девушка.

«Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане в районе Назилли», — сообщил глава Айдына Гусейн Аксой.

Пострадавших доставили в больницу Назилли, передает NTV.

Министр юстиции Бекир Боздаг объявил, что по факту произошедшего начато расследование и один человек уже взят под стражу. По предварительной информации, произошел взрыв газа, после чего начался пожар, который достаточно оперативно удалось потушить.

«Предварительно, это газ. Взрыв был вызван газовым баллоном. Расследование продолжается», — сказал Боздаг.

По информации СМИ, когда произошел взрыв, два человека прыгнули со второго этажа ресторана. Всего внутри двухэтажного здания в момент взрыва находились более 20 человек. ЧП произошло в 15:15 по местному времени (совпадает с московским).

Взрывы в Стамбуле

Ранее взрыв газа произошел в центральном районе Стамбула Фатих, пострадали 10 человек. Прибывшим на место пожарным удалось потушить огонь в короткий срок. Отмечалось, что на одной из улиц района сотрудники газовой службы проводили работы на газопроводе, в ходе которых по неустановленной причине произошла утечка.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле был совершен теракт. В результате взрыва бомбы погибли шесть человек, еще более 80 человек пострадали.

Спустя двое суток министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 50 человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта в Стамбуле. Турецкие власти обвинили Рабочую партию Курдистана в совершении теракта, однако в самой партии причастность ко взрыву отрицают.