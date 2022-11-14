Теракт в Стамбуле. Задержана подозреваемая — женщина в милитари-брюках

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что полиция задержала подозреваемого в организации взрыва на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Турецкие СМИ публикуют кадры задержания — с женщиной в фиолетовой толстовке. Власти страны уже обвинили в организации теракта курдские силы — Рабочую партию Курдистана и Отряды народной самообороны. По последним данным, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 пострадали.

Более 20 задержанных

Сулейман Сойлу заявил, что подозреваемый, который мог заложить бомбу на улице Истикляль в центре Стамбула, задержан.

«Человек, который заложил бомбу, был задержан полицейским управлением Стамбула. До этого был задержан еще 21 человек», — приводит его слова телеканал TRT World.

При этом Сойлу не уточнил, какого пола задержанный. Накануне министр юстиции Турции Бекир Боздаг сказал, что теракт, предположительно, совершила женщина. По его словам, она более 40 минут сидела на одной из скамеек, а взрыв произошел через несколько минут после того, как она встала.

«Есть две версии. Либо в сумке находится механизм самоподрыва, либо кто-то привел его в действие (с помощью дистанционного управления)», — рассказал Боздаг.

По предварительным данным властей Турции, за взрывом могли стоять признанные Анкарой террористическими Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (СНС).

У следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию, заявил также Сойлу.

«По нашим оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна. Наши выводы указывают на РПК/СНС», — сказал министр.

Сойлу пообещал, что «и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ».

В статье TRT World говорится, что главная прокуратура Стамбула начала расследование по факту взрыва, были назначены пять ответственных прокуроров.

При этом Мировой уголовный суд Стамбула запретил трансляцию в том числе в соцсетях всех визуальных и звуковых новостей, связанных с терактом.

«Мы призываем медиа-организации проявить ответственность, не полагаться на вводящий в заблуждение контент из социальных сетей и принимать за основу заявления соответствующих государственных органов», — призвал глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун.

14 ноября турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, которая, предположительно, заложила бомбу. На них сотрудники силовых структур выбивают дверь квартиры, после чего выводят под руки женщину в фиолетовой толстовке.

Были опубликованы и другие кадры — где сразу после взрыва в толпе бежит, предположительно, та же женщина. На ней платок и брюки в милитари-расцветке.

Шесть погибших

Взрыв в центре Стамбула произошел накануне около 16:20 по местному времени (совпадает с московским). Взрывное устройство было приведено в действие на пешеходной туристической улице Истикляль. В статье TRT World уточняется, что, по последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере шестеро, еще 81 человек был ранен. Жертвами взрыва стали четыре женщины, в том числе девятилетняя девочка, и двое мужчин.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 39 пострадавших уже выписались из больниц.

«Пятеро из 42 раненых находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них в критическом состоянии», — отметил Коджа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре после взрыва выступил на брифинге и объявил, что предварительные данные указывают на то, что в Стамбуле произошел теракт.

«Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием личностей людей, «совершивших это вероломное нападение». Президент подчеркнул, что «виновные в инциденте на улице Истикляль в Стамбуле понесут заслуженное наказание». Эрдоган также уточнил, что «первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола».

Телеканал TRT Haber сообщил, что на улице Истикляль убирают скамейки — теперь нельзя будет сидеть перед цветочными горшками.

«Полицейское расследование после вчерашнего теракта в Стамбуле завершилось. В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны», — говорится в сообщении.

14 ноября стало известно, что Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом.