В России могут ввести уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению был значительно доработан законопроект о биометрии. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его словам, из документа исключили «неопределенности и двойные толкования», установили механизмы гарантий прав граждан и их защиты.
Теперь законопроект предлагает ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрических данных, оставив в их числе только лицо и голос. Кроме того, планируется законодательно запретить принудительный сбор биометрии.
«Гражданину не смогут отказать в услугах — как коммерческих, так и государственных, — если он не захотел предоставлять биометрию», — добавил спикер Госдумы.
Володин также отметил, что в законопроекте теперь предлагается «прозрачный порядок» отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва данного ранее согласия. Родители смогут делать это за детей.
Россияне смогут удалить сведения из системы через портал госуслуг, добавил Володин. Наконец, использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.
«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — указал спикер ГД.
Он также заявил, что «следующим шагом» станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор биометрии или ее утечку.
Обсуждать поправки к законопроекту депутаты будут 20 декабря, во вторник состоится второе чтение.
Законопроект предусматривает, что идентификация граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, осуществляется с применением Единой биометрической системы (ЕБС).
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев попросил Госдуму провести слушания по законопроекту о ЕБС. Члены СПЧ сочли, что некоторые положения документа могут ущемлять конституционные права россиян.
Госдума приняла законопроект, предусматривающий создание ЕБС, в первом чтении 24 ноября.
«Он вызвал большой общественный резонанс на фоне все новых сообщениях об утечках персональных данных», — говорится о законопроекте в заявлении СПЧ. «Граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос», — добавили в органе.
Провести обсуждение поправок к законопроекту также просил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поскольку в РПЦ обеспокоены возможной дискриминацией отказывающихся от сдачи биометрии.
Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь отмечал, что при биометрической идентификации будет использоваться обезличенный математический код с биометрией человека.
30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Единой госсистемы биометрии. Глава государства подчеркнул, что биометрические данные необходимо хранить в единой и защищенной госсистеме. Были внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и связи».
Россияне смогут самостоятельно размещать в системе свои данные. Но для этого необходимо использовать доверенное ПО.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выражал уверенность, что запуск госсистемы биометрии – «это большой шаг» на пути к «цифровой трансформации».
«Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан. Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России», – говорил он.
Чернышенко подчеркнул, что предоставление данных в Единую биометрическую систему – это «право граждан, а не обязанность».