В России могут ввести уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «неопределенности и двойные толкования» были исключены из законопроекта о биометрии. По его словам, если гражданин не захочет предоставить свои биометрические данные, то его не имеют права не обслуживать. За принудительный сбор биометрии появится уголовная и административная ответственность. Ранее глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что законопроект может ущемить конституционные права россиян.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению был значительно доработан законопроект о биометрии. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, из документа исключили «неопределенности и двойные толкования», установили механизмы гарантий прав граждан и их защиты.

Теперь законопроект предлагает ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрических данных, оставив в их числе только лицо и голос. Кроме того, планируется законодательно запретить принудительный сбор биометрии.

«Гражданину не смогут отказать в услугах — как коммерческих, так и государственных, — если он не захотел предоставлять биометрию», — добавил спикер Госдумы.

Володин также отметил, что в законопроекте теперь предлагается «прозрачный порядок» отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва данного ранее согласия. Родители смогут делать это за детей.

Россияне смогут удалить сведения из системы через портал госуслуг, добавил Володин. Наконец, использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — указал спикер ГД.

Он также заявил, что «следующим шагом» станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор биометрии или ее утечку.

Обсуждать поправки к законопроекту депутаты будут 20 декабря, во вторник состоится второе чтение.

Законопроект предусматривает, что идентификация граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, осуществляется с применением Единой биометрической системы (ЕБС).

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев попросил Госдуму провести слушания по законопроекту о ЕБС. Члены СПЧ сочли, что некоторые положения документа могут ущемлять конституционные права россиян.

Госдума приняла законопроект, предусматривающий создание ЕБС, в первом чтении 24 ноября.

«Он вызвал большой общественный резонанс на фоне все новых сообщениях об утечках персональных данных», — говорится о законопроекте в заявлении СПЧ. «Граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос», — добавили в органе.

Провести обсуждение поправок к законопроекту также просил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поскольку в РПЦ обеспокоены возможной дискриминацией отказывающихся от сдачи биометрии.

Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь отмечал, что при биометрической идентификации будет использоваться обезличенный математический код с биометрией человека.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Единой госсистемы биометрии. Глава государства подчеркнул, что биометрические данные необходимо хранить в единой и защищенной госсистеме. Были внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и связи».

Россияне смогут самостоятельно размещать в системе свои данные. Но для этого необходимо использовать доверенное ПО.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выражал уверенность, что запуск госсистемы биометрии – «это большой шаг» на пути к «цифровой трансформации».

«Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан. Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России», – говорил он.

Чернышенко подчеркнул, что предоставление данных в Единую биометрическую систему – это «право граждан, а не обязанность».