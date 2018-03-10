Конец приватности: «Большой брат» знает тебя в лицо

Стильно, точно, современно

Автоматическое распознавание лиц дает возможность удобно и быстро (в один клик) отмечать других пользователей на фотографиях выкладываемых в сеть. Одновременное внедрение опции распознавания лиц «ВКонтакте», «Одноклассниками» и Facebook, очевидно связано с конкурентными соображениями.

Реклама

Скорее всего, внутри компаний хорошо знали время запуска сервисов у конкурентов и постарались «быть в тренде».

«Пользователи ежедневно загружают в ОК миллионы фотографий со своими близкими, друзьями, коллегами или новыми знакомыми. По нашей статистике, чаще всего люди загружают фото с собой или своими друзьями, и новый сервис позволит всем пользователям обменяться впечатлениями сразу после загрузки фото.

В ближайшее время мы расширим возможности сервиса, и автоматические отметки будут работать не только на друзей, а в будущем наши пользователи смогут даже находить старых знакомых или дальних родственников просто по фотографии», — говорит директор по продукту «Лента» социальной сети «Одноклассники» Марина Краснова.

Все вышесказанное можно отнести и к сервисам распознавания лиц, запущенными и двумя другими социальными сетями, разница лишь в нюансах реализации.

Представитель «ВКонтакте» в своем комментарии «Газете.Ru» сказал, что сразу после запуска распознавания лиц пользователи стали намного активнее отмечать друзей на фото, то есть, новый сервис моментально подтвердил свою востребованность.

Facebook сделала отдельный акцент на борьбу с чужими фотографиями на аватарках и помощи людям со слабым зрением.

Разумеется, у пользователей всех трех соцсетей есть возможность запретить использование своего изображения и возможность убирать свои теги с фотографий.

Само по себе машинное распознавание лиц является частным случаем реализации «компьютерного зрения», технологии, бурно развивающейся в последние годы. Связано это в первую очередь с прорывом в области такой разновидности программ искусственного интеллекта, как нейронные сети. Искусственные нейронные сети идеально подошли для распознавания образов и именно на таких программах базируются все современные решения по идентификации лиц.

Над технологиями распознавания образов сейчас работают и специализированные компании 3M, Cognitec, NEC, Safran, Aware Inc и такие IT-гиганты, как Google, Microsoft, Apple, Facebook, Alibaba Group, а также ведущие производители смартфонов.

Достигнутый прогресс невероятен. Так, например, степень надежности Apple Face ID позволяет пользователям расплачиваться с помощью iPhone X и входить в банковские мобильные приложения с помощью распознавания лица владельца смартфона.

Марина Краснова также подчеркивает высокую эффективность их системы: «По результатам тестирования на части аудитории точность нашей системы составляет 97,5%: нейросеть узнает 10 человек из 10 на фото».

Чего боятся пользователи

Несмотря на очевидные удобства, технологии распознавания лиц вызывают у людей неоднозначную реакцию, а их использование воспринимается частью общества как вторжение в личное пространство. Кроме того, у многих пользователей есть опасения, что их личные данные, к которым большинство людей относят и свои фотографии, будут использоваться без учета их интересов.

Законодательство Евросоюза, Канады и некоторых других стран не позволило Facebook внедрить новую технологию для пользователей в этих странах.

В комментарии для «Газеты.Ru» представители «ВКонтакте» категорически заявили, что у посторонних лиц или организаций доступа к сервису компании нет, а «ВКонтакте» использует технологию только для улучшения пользовательского опыта.

Тем не менее, вследствие специфики API (программного интерфейса) социальных сетей, их огромный массив фотографий пользователей доступен и сторонним сервисам распознавания лиц.

Так, сервис FindFace, разработанный компанией Ntech.Lab, в 2016 году стал причиной громкого скандала, когда пользователи имиджборда «Двач» с помощью FindFace стали деанонимизировать порноактрис, находя их профили в социальных сетях. Вообще алгоритмы Ntech.Lab оказались настолько эффективны, что компания, совместно с управлением МВД Рязанской области в марте 2018 года представили систему распознавания лиц на массовых мероприятиях.

На службе «умного» города

Сама технология машинного распознавания лиц и ее имплементация в социальных сетях является многофункциональными инструментом, который можно использовать в разнообразных целях.

Сравнение изображений, полученных с камер наружного наблюдения с фотографиями из соцсетей, помогает поиску пропавших людей, разыскиваемых преступников, более точному таргетингу при предложении товаров и услуг.

В одной только Москве сейчас работает около 160 тыс. камер наблюдения, и более 3 тыс. из них используется в московском сервисе видеоаналитики.

К системе городского наблюдения подключены порядка 16 тысяч пользователей — сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. Правоохранители могут получить необходимые данные по запросу в рамках действующего законодательства, а сотрудники госучреждений получают доступ к видеокамерам с тех территорий и маршрутов, за которые они несут ответственность.

Очевидно, что эффективность такого сервиса вырастет кратно, когда он будет обрабатывать изображение со всех городских камер.

С другой стороны, столь пристальное внимание «Большого брата» и большого бизнеса к их реальной и виртуальной жизни нравится не всем россиянам, а часть из них даже готова доплачивать сервисам за то, чтобы их данные нигде и никак не использовались.

Отметим, что такие услуги вряд ли буду реализованы на коммерческой основе, так как согласно российскому законодательству, а именно федеральному закону №152 «О персональных данных», обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности.

Технология «двойного» назначения

По мнению веб-аналитика «Лаборатории Касперского» Владислава Тушканова, в среде людей, занимающихся приватностью, к сбору биометрической информации всегда относятся с настороженностью.

«В случае утечек данных, а они случаются даже у крупнейших компаний, пароли и почтовые ящики, например, можно сменить, а вот поменять лицо или, скажем, отпечаток пальца у вас не получится», -— говорит аналитик.

Комментируя запуск новых сервисов Facebook и «Одноклассниками», Тушканов сказал, что ситуация здесь с точки зрения кибербезопасности неоднозначная.

«Facebook уже давно использует технологии распознавания лиц, а нововведения гипотетически должны помочь вам узнать, что кто-то использует ваши фотографии, например, для реализации мошеннических схем с кражей личности.

Однако, согласно различным источникам, вы не сможете использовать только эту функцию – вам будет предложено или подключить весь функционал распознавания лиц, или отказаться от него целиком.

Кроме того, не совсем ясно, что будет, если у злоумышленника уже есть аккаунт, использующий фотографии жертвы: не выйдет ли так, что он будет получать всю информацию по изображениям, где удалось распознать ее лицо – тем более что сканирования загруженных до введения этой функции фотографий не предусмотрено.

Что касается «Одноклассников», то тут все сложнее и во многом напоминает нашумевшую историю с FindFace. Автоматическая отметка друзей на фото – функция достаточно безобидная, а вот поиск пользователей по фотографии может представлять угрозу, так как открывает большие перспективы для злоумышленника. Он может сфотографировать вас на улице (например, если его интересовал ваш дорогой телефон или автомобиль), а затем найти ваш профиль и узнать о вас все, чем вы поделились в соцсети, включая ваше местоположение и адрес, чтобы спланировать преступление», — говорит Тушканов.

Tехнический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров, считает, что видеоаналитика, используемая в социальных сетях, призвана помочь в борьбе с нарушением прав на личную жизнь или идентифицировать бот-аккаунты, однако возникают новые риски подмены данных злоумышленниками.

«На данный момент нет информации об инцидентах, связанных с идентификацией пользователя с применением технологии распознавания лиц, но нужно быть готовым к возможным угрозам подмены или использования данных пользователей», — считает Дуров.

По его мнению, технология распознавания лиц и предоставляет дополнительные удобства, и создает новые риски.

«Учитывая, что банки тоже активно внедряют биометрию, компании должны разрабатывать механизмы защиты от хакерских атак, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей, — отметил эксперт. --

К тому же сейчас остро стоит вопрос с фейковыми приложениями и пользователи должны быть внимательными при скачивании приложений даже из официальных магазинов — злоумышленники могут получить контроль над мобильным устройством, а именно доступ к фронтальной камере и микрофону, подменить данные идентификации на уровне операционной системы мобильного устройства, а затем использовать полученные данные пользователя в своих интересах».