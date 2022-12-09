«Голливуд мог бы снять фильм поинтереснее». Первое интервью Виктора Бута на свободе

Виктор Бут, которого накануне обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, дал первое интервью после освобождения из американской тюрьмы. В беседе с RT он поделился своими эмоциями от возвращения домой и оценкой ситуации вокруг него, а также об отношении к России в США. По словам Бута, он не сталкивался с русофобией в свой адрес. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 9 декабря, Мария Бутина опубликовала на портале RT первое интервью Виктора Бута, вернувшегося на родину после 14 лет тюремного заключения.

Он, в частности, рассказал, что не сталкивался с проявленими русофобии в свой адрес.

Отметим, что в 2012 году американские власти отправили Бута для отбывания наказания в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence в городе Флоренс (штат Колорадо).

«Ты знаешь, наверное, вот в этой тюрьме… так как она находится в таком традиционно «красном поясе» Америки — такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили — я не встречался с такой русофобией», — рассказал он Бутиной.

Бут подчеркнул, что не наблюдал предвзятого отношения как со стороны других заключенных, так и со стороны персонала.

«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — пояснил он.

При этом Бут считает, что Запад «шокирован» желанием России развиваться как самостоятельное государство.

«Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся просто жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — утверждает он.

По оценкам Бута, сделка между Россией и США по его обмену на Бриттни Грайнер говорит о том, что сторонам все-таки удалось найти точки соприкосновения.

При этом не стоит считать, что американская сторона в чем-то «прогнулась», добавил он. По его мнению, часто политика Вашингтона «идет на детском уровне дворовых пацанов».

«Я уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимает решения, такими категориями не мыслят, слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении, на таком, извините, дешевом уровне», — сказал Бут.

close Бриттни Грайнер и Виктор Бут в самолете перед отправлением в США и Россию, 8 декабря 2022 года Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби, ОАЭ, 8 декабря 2022 года Виктор Бут в самолете перед отправлением в Россию в аэропорту Абу-Даби, ОАЭ, 8 декабря 2022 года Бриттни Грайнер в самолете перед отправлением в США в аэропорту Абу-Даби, ОАЭ, 8 декабря 2022 года Виктор Бут (справа) во время обмена перед отправлением в Россию, Абу-Даби, 8 декабря 2022 года Полную галерею можно посмореть

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По его словам, «раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны». «Иначе бы этой сделки не было», — констатировал он.

Бут также выразил мнение, что Голливуд мог бы снять о нем фильм поинтереснее.

Вопрос о том, соответствует ли действительности представление Голливуда о нем, он назвал самым частым, на который ему приходилось отвечать в американской тюрьме.

«Я говорю: понимаешь, если бы пришли ко мне и спросили, я хотя бы как-то, может быть, придумал бы более интересную историю», — рассказал Бут. По его мнению, Голливуд «стал отделом пропаганды вашингтонского обкома».

Речь идет о фильме «Оружейный барон», образ главного героя которого был списан с Бута, передает ТАСС. Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал, что его подзащитный смотрел эту киноленту.

«Насколько я знаю, он видел этот фильм. Когда Виктор сидел в тюрьме в Таиланде, его просили охранники ставить автографы на обложки и DVD с этим фильмом. Виктор, конечно, не отождествляет себя с этим героем.

Если выбирать между Николасом Кейджем и Бутом, то Виктор более харизматичен», — полагает Тарасов.

Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, в четверг обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщили 8 декабря в МИД России. Там отметили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога. Тем не менее, Москва продолжала работу в этом направлении и Бут накануне вернулся на родину.

Его арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, обвинив в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут якобы собирался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Штатах признали террористической. В 2010 году его экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Она говорила, что каннабис ей прописали врачи, она забыла вынуть его из сумки. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима в Мордовии.

В Москве и Вашингтоне говорили, что переговоры по вопросу обмена заключенными ведутся по специально созданному для этого каналу. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби Бута обменяли на Грайнер. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточняла, что обоих заключенных помиловали, то есть они не будут отбывать остаток срока наказания. Бут после освобождения вернулся в Москву. Грайнер направилась в США, ее самолет приземлился в Техасе.