Состояние здоровья Елизаветы II резко ухудшилось: что происходит в Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II перед встречей с новым премьер-министром Лиз Трасс в замке Балморал в Шотландии, 6 сентября 2022 года

Елизавета II накануне встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс — в связи с состоянием здоровья монарха аудиенция состоялась в замке Балморал, а не в Букингемском дворце. Сегодня представители королевской семьи сообщили, что королева находится под постоянным наблюдением врачей. В Шотландию срочно приехал наследник престола принц Чарльз, там же собираются другие дети и внуки. «Би-би-си» изменила сетку вещания и сняла с эфира регулярные передачи, в Лондоне отменили смену караула, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 пошел вниз.

Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось. Сейчас 96-летнюю королеву Великобритании постоянно наблюдают под постоянным медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии.

«После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении на сайте Букингемского дворца.

В октябре 2021 года королеву впервые за восемь лет госпитализировали в одну из лондонских больниц. В феврале она сдала положительный тест на COVID-19, у нее были легкие симптомы простуды.

В течение последних нескольких месяцев также появлялись сообщения о проблемах Елизаветы II со здоровьем.

6 сентября королева встретилась со старым и новым премьерами Великобритании Борисом Джонсоном и Лизз Трасс. Впервые за время ее правления она принимала новоиспеченную главу правительства не в Букингемском дворце. На следующий день должно было состояться заседание Тайного совета, но его перенесли по настоянию врачей: королеве советовали отдохнуть.

Личным врачом королевы с 2014 года является профессор сэр Хью Томас. Год назад он был посвящен в рыцари и получил знак отличия кавалера Королевского Викторианского ордена. Ранее Томас был частью команды, которая заботилась о герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, когда она родила дочь Шарлотту в 2015 году и младшего сына Луи в 2018 году в больнице Святой Марии в Паддингтоне.

Балморал — это летняя резиденция королевы, считается одним из ее любимых мест. Замок принадлежал семье с 1852 года, когда он был куплен принцем Альбертом для королевы Виктории. Обычно Елизавета II проводит там август, сентябрь и октябрь. В этом году она отправилась туда 21 июля. Здесь королева и принц Филипп провели часть своего медового месяца, и здесь же она жила со своими внуками Уильямом и Гарри после смерти их матери, принцессы Дианы, в 1997 году.

«Происходит что-то серьезное»

Жители Лондона собираются рядом с Букингемским дворцом. Смена караула сегодня отменена, во дворе поставили табличку с надписью «Сегодня никакой церемонии смены караула».

Телерадиокорпорация «Би-би-си» изменила сетку вещания, в эфир вышел экстренный новостной выпуск, посвященный состоянию здоровья королевы. Ведущий Хью Эдвардс одет в темный костюм, белую рубашку и черный галстук в соответствии с дресс-кодом на случай смерти члена королевской семьи.

Бывший корреспондент «Би-би-си» из королевского пула Ричард Самнер заявил, что «возможно, происходит что-то серьезное». По его словам, тело королевы «отказывает ей», но неясно, «каким образом и насколько сильно».

Писатель и журналист Фил Дампир также подтвердил, что ситуация в Балморале явно «очень серьезная».

Как пишет The Telegraph, все дети и внуки королевы либо уже прибыли в Балморал, либо находятся в пути. В замок уже приехал наследник британского престола принц Чарльз. Принц Гарри и Меган, которые остановились в Frogmore Cottage в Виндзоре во время короткого европейского турне, тоже «поедут в Шотландию», подтвердила их пресс-секретарь. Герцогиня Кембриджская Кейт пока остается дома с детьми, так как это первая неделя детей в школе.

На фоне сообщений о возможной кончине монарха ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 пошел вниз.

Несколько лет назад газета The Guardian писала о плане под названием «Лондонский мост», который предполагает, что королева может скончаться после непродолжительной болезни. Ее личный секретарь Кристофер Геидт в таком случае должен первым связаться с премьер-министром страны и сообщить ему фразу: «Лондонский мост обрушился».

Сегодня многие российские СМИ сообщили о смерти Елизаветы II со ссылкой на The Guardian, однако ни на сайте, ни в соцсетях британской газеты такой информации не было, а фейковая новость стала распространяться после поста в ненастоящем аккаунте The Guardian.

«Нация сегодня с королевой»

Архиепископ Кентерберийский написал в соцсетях, что британцы молятся за монарха: «Мои молитвы и молитвы людей, принадлежащих англиканской церкви, и нация сегодня с Ее Величеством Королевой. Пусть Божье присутствие укрепляет и утешает Ее Величество, ее семью и тех, кто заботится о ней в Балморале».

Лиз Трасс также заявила, что мысли всех жителей Соединенного Королевства — с королевой. «Вся страна глубоко обеспокоена новостями от Букингемского дворца сегодня днем. Мои мысли и мысли народа Соединенного Королевства с Ее Величеством королевой и ее семьей в это время», — говорится в ее посте.

Бывший премьер-министр от консерваторов Дэвид Кэмерон отметил, что тоже «глубоко обеспокоен» новостями о здоровье Елизаветы. «Глубоко обеспокоен сегодняшними новостями из Букингемского дворца», — написал он. «Я посылаю свои искренние мысли и молитвы Ее Величеству Королеве и королевской семье в это тревожное время», — добавил экс-премьер.

Писатель и историк Кэтрин Пепинстер подчеркнула, что «тектонические плиты смещаются» и что Великобритания находится «на пороге новой эры». Если правление королевы действительно подходит к концу, это будет «травмирующим» моментом для страны, заявила она в эфире «Би-би-си».

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца — короля Георга VI. Ей было 25 лет. На данный момент она — правящий наиболее долго и старейший глава государства в мире.