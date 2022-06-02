Тест: Сможете ли вы прийти на ужин к Елизавете II и не опозориться?

Великобритания широко празднует 70-летие царствования Елизаветы II. За праздничным парадом 2 июня последуют многочисленные торжества, пикники и ужины для британцев всех сословий. «Газета.Ru» предлагает мысленно посетить самое сложное мероприятие — представить, что вы приглашены на торжественный ужин в Букингемский дворец. Проверьте, сможете ли вы поужинать с королевой, не нарушив протокол.