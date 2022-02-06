«Принятие своей судьбы»: как Елизавета стала королевой в 25 лет

Правлению королевы Великобритании Елизаветы II исполнилось 70 лет. О своем вступлении на престол она узнала 6 февраля 1952 года, находясь на отдыхе в Кении — муж, принц Филипп, сообщил 25-летней принцессе, что ее отец король Георг VI скончался ночью во сне. День смерти отца для Елизаветы II навсегда связан с моментом, когда она стала главой государства. «Газета.Ru» — об обращении к нации, с которым выступила королева по этому поводу, и о том, как она приняла весть о смерти отца.

В Великобритании отмечается день вступления на трон королевы Елизаветы II: 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца, короля Георга VI, 25-летняя принцесса была провозглашена главой государства. По случаю 70-летия царствования Елизаветы II в Великобритании в течение года будут проходить мероприятия, отмечающие ее платиновый юбилей. Накануне вечером, 5 февраля, королева обратилась к нации с заявлением по случаю годовщины своего правления.

«Завтрашний день, 6 февраля, отмечает 70-летие с момента моего наследования престола в 1952-м, — говорится в заявлении. — Это был день, который и сегодня, по прошествии 70 лет, я помню и как день смерти моего отца, короля Георга VI, и как день, когда я взошла на престол».

В обращении к нации Елизавета II, прежде всего, напомнила о своем обещании, данном при вступлении на трон, — служить народу до конца своих дней. «Глядя с надеждой и оптимизмом на год своего платинового юбилея, я напоминаю себе о том, за что мы должны быть благодарны. Последние семь десятилетий показали невероятный прогресс в в развитии общества, технологий и культуры, которые принесли нам много хорошего; и я уверена, что будущее принесет нам такие же возможности, особенно молодому поколению жителей Соединенного королевства и Британского Содружества».

Елизавета II также с благодарностью отозвалась о поддержке членов своей семьи, тепло вспомнив свою мать Елизавету и супруга принца Филиппа.

Признательность королева выразила и подданным — жителям Великобритании и стран Британского Содружества, добавив, что она «смущена верностью и привязанностью, которую они продолжают проявлять».

close 100% Королева Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз Max Mumby/Indigo/Getty Images

Королева уверена: британцы так же будут поддерживать ее сына Чарльза и его супругу Камиллу, когда на престол ступит ее наследник. «И я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла станет королевой-консортом и продолжит свою верную службу», — говорится в обращении Елизаветы II.

Принцесса Елизавета стала королевой Великобритании 6 февраля 1952 года, находясь вдали от родины. За неделю до этого, 31 января, она вместе с мужем, принцем Филиппом, отправилась из аэропорта Хитроу в Кению — это было началом большого международного тура, который должен был включить Австралию и Новую Зеландию. Старшая дочь короля Георга VI, страдавшего от рака легких, к тому времени уже не раз принимала на себя обязанности старшего члена королевской семьи, участвуя в ответственных мероприятиях — тур был одним из них. Однако известие о кончине отца было для нее неожиданностью — он лично провожал супругов в аэропорту.

О смерти отца Елизавета узнала на отдыхе: день 5 февраля она провела в джунглях Кении у озера, наблюдая за слонами, а ночь — в гостевом домике на дереве.

Пока она спала, в Великобритании, в королевской резиденции в Сандрингеме, скончался ее отец — и принцесса стала королевой. Но узнала она об этом, лишь вернувшись во второй половине дня 6 февраля в домик на рыболовном курорте Сагана.

close 100% Королева Елизавета II и принц Филипп на скачках в Бадминтоне, 1952 год Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images

Британцы узнали о смерти короля раньше, чем его старшая дочь: утром 6 февраля агентство «Би-би-си» сообщило, что он скончался во сне и утром его обнаружил сотрудник из числа обслуживающего персонала. Он передал печальное известие своему руководителю — первым, кому тот позвонил, был личный секретарь принцессы Мартин Чартерис, который тут же телефонировал помощнику принца Филиппа.

Примерно в 14.45 по местному времени, у запруды с форелью у подножия горы Кения, принц Филипп сообщил жене, что она стала королевой и главой Британского Содружества.

По словам историков, Елизавета отреагировала на новость как глава государства, отложив личную скорбь, — она, прежде всего, позаботилась о том, чтобы отменить запланированные визиты в рамках отменившегося тура и принести извинения тем, кого не сможет посетить.

Вскоре после этого было организовано ее возвращение домой.

Как рассказывал эксперт по делам королевской семьи Ричард Фицуильямс, реакция Елизаветы была «принятием своей судьбы, что показал тот факт, что она с самого начала знала, как ее будут называть, ответив, когда ее спросили: «Моим собственным именем, конечно, — как же еще», цитирует Sky News.

close 100% Королева Елизавета II (слева) с матерью королевой Елизаветой (в центре) во время похорон отца короля Георга VI, 11 февраля 1952 года Ron Case/Keystone/Hulton Archive/Getty Images

«Она наверняка глубоко скорбела по отцу, которому была очень предана, но перед всем миром она появилась собранной», — рассказывал Фицуильямс. Он признавался, что Елизаветы была очень религиозной и поклялась служить народу еще в 21 год.

Похороны короля Георга VI прошли 15 февраля 1952 года. По словам королевского историка доктора Эда Оуэнса, народ Великобритании был шокирован его кончиной — действительно, состояние его здоровья скрывалось от публики.

«Ему было всего 56 лет, так что эта новость стала для всех неожиданностью», — вспоминал он. Однако восшествие на престол 25-летней Елизаветы II было воспринято с восторгом — ее называли «королевой из сказки».

close Королева Великобритании Елизавета II в разные годы своего правления, 1966 и 2006 гг. Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году Король Великобритании Георг VI (в центре) с женой королевой Елизаветой (справа в центре), дочерьми — принцессой Елизаветой (на переднем плане в центре) и Маргарет, и другими членами королевской семьи после его коронации, Лондон, 15 мая 1937 года Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку — она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году Полную галерею можно посмореть

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«В то время как правление Георга VI было омрачено отречением от престола [его брата Эдварда], войной и мерами жесткой экономии, правление Елизаветы II обещало наступление лучших времен для монархии и для страны», — говорил доктор Оуэнс.

Коронация Елизаветы II состоялась почти через полгода после того, как она заняла престол — 2 июня 1953 года.