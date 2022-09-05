«Ничтожное решение, заказное, политическое». Суд лишил лицензии «Новую газету»

Басманный суд Москвы признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии «Новой газеты», административным истцом по делу выступал Роскомнадзор. Главный редактор Дмитрий Муратов заявил, что судебное решение не имеет под собой ни малейшего законного основания и пообещал обжаловать его. На этой неделе судом также должен быть рассмотрен иск о признании недействительной регистрации нового проекта журналистов «Новой» — журнала «Новая рассказ-газета». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию печатной версии «Новой газеты», удовлетворив иск Роскомнадзора от 26 июля. Ведомство просило аннулировать регистрацию СМИ по причине непредоставления устава редакции в установленные законом сроки.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО «ИД «Новая газета»», — сообщили ТАСС в суде.

Главный редактор издания Дмитрий Муратов уже прокомментировал решение об отзыве лицензии, назвав его «политическим». «[Решение суда] ничего не означает. Это ничтожное решение, заказное, политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — заявил он журналистам после судебного заседания (цитата по «Медиазоне» (организация включена Минюстом в список иноагентов), издание признано Минюстом СМИ-иноагентом).

«Наша позиция была ясно сформулирована. Все документы мы подавали, и много лет назад. Будем обжаловать. Мы пройдем весь путь до конца, это точно», — сказал он корреспонденту РБК.

Ранее пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова обращала внимание общественности на то, что речь в иске Роскомнадзора идет о перерегистрации издания в 2006 году. При этом норма об обязательном предоставлении устава (в течение трех месяцев) появилась только в 2018 году. Сторона ответчика также отмечала, что изменение учредительных документов не может быть по закону причиной отзыва лицензии.

Как закрывали «Новую»

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта в связи с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Второе предупреждение было получено менее чем через неделю — 28 марта. В редакции тогда заявили, что выпуск издания на сайте, в соцсетях и на бумаге приостановлен — до окончания «специальной операции на территории Украины».

«Мы получили второе предупреждение «Роскомнадзора». Что это значит? Это значит, мы вынуждены приостановить выпуск газеты и не обновлять сайт и наши социальные сети до окончания боевых действий на территории Украины. Другого выхода нет. Для нас, и, знаю, для вас — это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга», — говорилось в письме Муратова, адресованном читателям.

Всего с конца февраля 2022 года газета получила шесть уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованиями удалить материалы, содержащие «недостоверную общественно значимую информацию».

Новые проекты

После приостановки работы газеты журналисты «Новой» запустили два новых проекта — «Новая газета. Европа» (главный редактор – Кирилл Мартынов (признан в РФ СМИ-агентом)) и «Новая рассказ-газета». И тот, и другой уже заблокированы в России по требованию Генпрокуратуры.

Первый номер журнала «Новая рассказ-газета» вышел 15 июля. Доступ к novaya.no был ограничен в рамках регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. К тому моменту он просуществовал 7 дней и 9 часов.

6 сентября Басманный суд должен рассмотреть иск Роскомнадзора о признании недействительной регистрации «Новой рассказ-газеты». Кроме того, 15 сентября Верховный суд РФ будет рассматривать вопрос о прекращении работы сайта «Новой».

«Новая газета» была учреждена в 1993 году бывшими сотрудниками «Комсомольской правды», среди которых был и Дмитрий Муратов. Поддержку изданию оказал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Контрольный пакет акций принадлежит редакционному коллективу.

По состоянию на март 2022 года тираж газеты составлял 108,1 тыс. экземпляров.

За почти 30 лет работы издания были убиты шестеро его сотрудников. В 2021 году Муратов получил Нобелевскую премию мира за усилия по защите свободы выражения мнений.