Военная операция России на Украине. День 194-й

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что присутствие нескольких членов нынешней миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС может привести к остановке обстрелов территории станции со стороны украинских военных. Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил об ожидании передачи ЗАЭС под полное курирование России. В ДНР продолжаются обстрелы. Корреспондент ТАСС сообщил о трех сильных взрывах в Энергодаре — по предварительным данным, сработала ПВО. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.