Военная операция России на Украине. День 194-й

Четыре мирных жителя за прошедшие сутки получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко предложил на семинаре-совещании в рамках Восточного экономического форума выдавать именные сертификаты на туристический кешбэк семьям и детям участников специальной военной операции — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в течение воскресенья не обстреливали населенные пункты ЛНР — ТАСС.
Никарагуа готова обсуждать использование на территории страны карт российской платежной системы «Мир», заявил ТАСС министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста на полях ВЭФ.
Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме после того, как получит официальное уведомление на этот счет от Евросоюза, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — ТАСС.
Корреспондент ТАСС сообщил о трех сильных взрывах в городе Энергодаре в Запорожской области. По предварительным данным, сработала ПВО.
В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО, выпустив в общей сложности четыре снаряда — ТАСС.
Глава администрации Энергодара Александр Волга сказал, что любой журналист, который желает посетить Запорожскую АЭС и показать миру правду, может сделать это при определенных согласованиях. Он также заявил об ожидании передачи станции под полное курирование России, передает ТАСС.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что присутствие нескольких членов нынешней миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС может привести к остановке обстрелов территории станции со стороны украинских военных — ТАСС.
Белый дом опубликовал заявление по итогам телефонного разговора вице-президента США Камалы Харрис и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, одной из тем которого стала ситуация на Украине.
«Вице-президент отметила великодушие и лидерство Польши, которая приняла миллионы украинских беженцев и предоставила критически важную гуманитарную помощь, а также оказала Украине жизненно важную помощь в сфере безопасности», — говорится в документе.