Дмитрия Гордона ищет МВД России. Он называет себя «личным врагом Путина»

Карточка Дмитрия Гордона появилась в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД России. На украинского журналиста возбуждено уголовное дело из-за призывов к ядерной войне против России и неоднократных оскорблений в адрес граждан РФ.

Гордон и его высказывания

В МВД уточнили РИА «Новости», что Дмитрия Гордона объявили в розыск по уголовной статье.

Дмитрий Гордон — журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший главный редактор газеты «Бульвар Гордона». Он стал обладателем двух «Золотых кнопок YouTube» за то, что количество его подписчиков на YouTube-каналах «Дмитрий Гордон» и «В гостях у Гордона» превысило миллион человек.

После начала военной спецоперации России на Украине Гордон во время своих выступлений на ТВ и в своих видеообращениях много раз нецензурно ругался на российских военных и угрожал им. Например, он пообещал, что «всех, кто ступит» на землю Украины, «будут убивать».

В эфире украинского телевидения он заявил, что «весь цивилизованный мир» должен общаться с Россией «языком силы». Журналист также призвал «лидера всего мира» президента США Джо Байдена пригрозить России ядерным оружием. Гордон сам себя называл «личным врагом» Владимира Путина.

Он рассказывал, что Россия якобы организовала «фильтрационные лагеря» для беженцев с Украины, где их «пытают». Поэтому журналист призывал вынужденных переселенцев не использовать российские гуманитарные коридоры. Большую часть населения России Гордон считает «зазомбированными» «идиотами» и мечтает, чтобы граждане РФ «стали нищими», чтобы у них «земля горела под ногами» и им нечего было есть и пить.

Три статьи уголовного дела

17 марта председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить заявления Гордона, который публично призывает к насилию в отношении российских военных.

«Шестнадцатого марта на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российских властей и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Также ранее в своем обращении украинский журналист призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации», — сообщили на сайте следственного ведомства.

Уже 21 марта стало известно, что против Гордона возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Следствие установило, что украинский журналист в прямом эфире призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и «развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия». Кроме того, он «публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения».

«При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами Российской Федерации. В дальнейшем видеозапись выступления он разместил на своем канале «YouTube», — рассказали в СК.

В ведомстве считают, что украинские СМИ «абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, становясь площадкой для экстремистских и иных преступных призывов». В СК также уверены в «безответственности и непрофессионализме» руководителей средств массовой информации Украины.

6 апреля в Росфинмониторинге сообщили, что Гордон пополнил своим именем перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Помимо него в реестр террористов и экстремистов тогда был внесен также украинский журналист Фахрудин Шарафмал. Согласно законодательству, банки замораживают средства таких персон и приостанавливают обслуживание.

28 апреля Бастрыкин поручил изучить и проанализировать содержание книг, которые написал Гордон. В СК отметили, что такие издания находятся в открытой продаже на территории России.