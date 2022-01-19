Гордон объяснил, почему Шевченко не нужно идти в политику

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Андрею Шевченко не стоит идти в политику, а нужно заниматься футболом.

«Андрей Шевченко — это гордость Украины. Андрей Шевченко — великий футболист, великий спортсмен и великий украинец. То, что он пошел в этот слабенький «Дженоа», и то, что его освободили спустя два месяца, — это вопросы к руководству клуба.

Что касается того, чтобы Шевченко пришел на пост министра спорта Украины, то, я думаю, что это не его. Не надо ему идти в политику. Андрею надо заниматься футболом. У него предложений наверняка будет много. Как только он пойдет во власть, тем более с этой командой, будет провал», — сказал Гордон в эфире «Украина 24».

15 января украинский специалист был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством команда смогла отобраться на Евро – 2020, где дошла до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Шевченко может продолжить карьеру в киевском «Динамо».