«Высылка им не грозит». Что посоветовали сделать беженцам с Украины до 17 августа

Эвакуированные жители Донбасса в пункте временного размещения на базе детско-юношеского оздоровительного центра (ДЮОЦ) «Мечта» в Подольске

До 17 августа гражданам Украины, ДНР и ЛНР рекомендовано оформить разрешительные документы на право проживания в России либо осуществления трудовой деятельности. Однако и после этой даты они вправе оставаться на территории страны — в МВД пообещали, что к ним не будут применять меры за нарушение режима пребывания.

В четверг, 16 июня, в СМИ появились сообщения о том, что после 17 августа граждан Украины, ДНР и ЛНР без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать покинуть Россию. Такие разъяснения дали журналистам в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве объяснили, что в соответствии с указом президента РФ продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления.

Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством.

«20 мая 2022 года распоряжением правительства РФ №1253-р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.

Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в РФ разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть РФ до 17 августа 2022 года», — рассказали в министерстве внутренних дел.

При этом граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия. Для многих из них ограничен выезд за пределы России.

Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в России и после 17 августа даже без разрешительных документов, высылка им не грозит.

«В отношении них не будут применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ, а также высылкой за пределы РФ и ограничением на въезд в РФ», — подчеркнула она.

Сколько беженцев в России

За последние сутки российско-украинскую границу пересекли более 13 тыс. жителей Донбасса и Украины, сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области.

Всего с середины февраля в Россию прибыли уже свыше 1,2 млн беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили 283,3 тыс. человек.

По последним данным ООН, более 5 млн человек на Украине были вынуждены покинуть свои дома с начала специальной военной операции.

«10-15% населения лишились крова, из которых половина уже покинули страну, но такими темпами еще 3 млн уедут в ближайшие дни. Треть из 40-миллионного населения Украины находится в отчаянном положении из-за последствий войны», — сказал Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди в интервью газете Corriere della Sera. Он также констатировал, что этот миграционный кризис — самый серьезный после Второй мировой войны.