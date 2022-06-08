Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врач рассказал, в какое время суток полезнее пить кефир 23:42
МО Румынии сообщило о неизвестном самолете, пересекшем воздушное пространство четырех... 23:41
Минцифры России предложило поднять пошлину за оказание услуг связи в 130 раз 23:33
В Норвегии раскритиковали FIS за мягкую позицию по отношению... 23:23
США пригрозили Северной Корее мощным ответом в случае нового ядерного испытания 23:18
В Литве сообщили о дефиците древесины из-за санкций в отношении России и... 23:12
Пленный украинский морпех признался в расстреле гражданских в Мариуполе 23:08
Минобороны РФ сообщило о готовящейся украинскими военными провокации в Сумах 23:02
В Дагестане машина со школьниками сорвалась с 25-метрового обрыва 23:01
Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов 22:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

В ДНР сменили правительство. Премьером стал чиновник из Москвы

Пушилин назначил экс-сотрудника Минпромторга России Хоценко премьером ДНР

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»
Депутаты Народного совета ДНР одобрили назначение Виталия Хоценко новым председателем правительства. Предыдущего премьер-министра республики Александра Ананченко, занимавшего этот пост с 2018 года, отправили в отставку. Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, смена премьера и правительства вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

В Донецкой народной республике сменили правительство. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке премьера Александра Ананченко и возглавляемого им кабмина.

При этом до формирования нового состава правительства прежний кабмин продолжит исполнять свои обязанности, отметил Пушилин. Он добавил, что многие министры сохранят свои места.

Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 года. Глава ДНР поблагодарил его за плодотворную работу на посту премьера и предложил ему возглавить развитие госсектора.

Пушилин также заявил, что внес кандидатуру нового премьер-министра в Народный совет — им стал Виталий Хоценко, который с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

Его кандидатуру депутаты парламента республики одобрили на внеочередном пленарном заседании.

«Усилить интеграционные процессы»

Указ о назначении Виталия Хоценко председателем правительства республики подписан Пушилиным, документ уже вступил в силу.

Как пояснил глава ДНР, смена премьера и правительства вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

В свою очередь, источники газеты «Ведомости» утверждают, что назначение Хоценко вызвано «недостаточной эффективностью предыдущей команды».

Собеседник издания, близкий к правительству РФ, отметил, что обычно директора департаментов из ведомств уходят на должности региональных министров или вице-губернаторов. «То, что далеко не ресурсного директора департамента отправили на целого премьера целого государства — это показатель того, что кадровой очереди туда нет», — пояснил он.

Что известно о новом премьере ДНР

Хоценко родился в 1986 году в Днепропетровске. Окончил МГУ по специальности «социология», Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент»), Специализированный институт юриспруденции («юриспруденция»), магистратуру в РАНХиГС («государственное и муниципальное управление») и аспирантуру (также в МГУ). По итогам обучения на военной кафедре ему присвоили звание лейтенанта.

Кроме того, он является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. В 2019 году, когда Хоценко пришел в Минпромторг, он стал финалистом конкурса «Лидеры России».

Как следует из его биографии, с 2008 до 2010 год Хоценко работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С 2010 года занимал должности в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа, а в 2013-м стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Хоценко достойно проявил себя на месте регионального министра промышленного блока и куратора работы с регионами.

В ведомстве также отметили, что новое назначение станет для Хоценко возможностью применить «лучшие профессиональные и человеческие качества, а его навыки помогут ему в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть