Военная операция на Украине. День 113-й

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Ассоциация депутатов правящей в Японии Либерально-демократической партии, занимающаяся вопросами обороны, призвала правительство в течение пяти лет выделить 1 трлн иен (около $7,5 млрд) на исследования в области оборонных технологий — ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Также уточняется, что соответствующее предложение передал министру обороны Нобуо Киси глава группы депутатов Сэйсиро Это.