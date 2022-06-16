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Семья и Дети #Операция на Украине
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Политика

Военная операция на Украине. День 113-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 113-й день

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Военнослужащий Народной милиции ЛНР и мирные жители в Северодонецке

Военнослужащий Народной милиции ЛНР и мирные жители в Северодонецке

Александр Река/ТАСС
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину. В партии «Слуга народа» оценили ежедневные потери ВСУ в Донбассе в 200-500 человек. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство РФ. Иностранным наемникам из Великобритании и Марокко, которых приговорили к смертной казни в ДНР, выдали на руки переведенный текст приговора. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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8:47

США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями СМИ о задержанных в пригороде Харькова двух американских наемниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова — РИА «Новости».

8:38

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России.

8:33

Международный комитет Красного Креста обеспокоен возросшей в последнее время интенсивностью боевых действий в Донбассе, заявил глава региональной делегации организации в РФ и Белоруссии Ихтияр Асланов — ТАСС.

8:32

Фермеры из Новой Каховки в будущем планируют полностью удовлетворить спрос на ежевику в России, заявил журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

8:31

Любые спекуляции относительно возможности создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских солдат недопустимы и полностью ложны, заявили в посольстве РФ в США — ТАСС.

8:29

Российская сторона успешно использует системы радиоэлектронной борьбы против беспилотников в спецоперации на Украине, особенно эффективно против малых беспилотников показали себя антидроновые ружья, заявили в госкорпорации «Ростех» — ТАСС.

8:28

В руководстве Украины имеются разногласия по поводу того, куда именно перебрасывать те или иные виды оружия и военной техники, поставляемой Западом — ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита (демократ, от штата Вашингтон).

8:23

Госдепартамент после сообщений о том, что двое бывших американских военнослужащих попали в плен под Харьковом, напомнил американцам о настоятельной рекомендации не посещать Украину — ТАСС со ссылкой на слова представителя внешнеполитического ведомства США.

8:22

Правительство Чехии одобрило направление Украине очередной партии военной помощи на сумму свыше восьми млн крон (примерно €320 тыс.), сообщает информационное агентство CTK.

8:21

❗️ Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.

8:20

Выбравшаяся из «Азота» девушка сообщила о множестве иностранных наемников на предприятии.

8:19

Более 40 стран из числа союзников и партнеров Соединенных Штатов оказали Украине военную помощь, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен — ТАСС.

8:18

Соединенные Штаты сохраняют способность передавать Украине значительные объемы оружия и военной техники, несмотря на активное пресечение Вооруженными силами России поставок подобного рода, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) — ТАСС.

8:16

Власти США выясняют, как чипы производства американских компаний оказались установлены на российской военной технике и снаряжении, которые используются в спецоперации на Украине, сообщает со ссылкой на источники газета The Washington Post.

8:15

Ассоциация депутатов правящей в Японии Либерально-демократической партии, занимающаяся вопросами обороны, призвала правительство в течение пяти лет выделить 1 трлн иен (около $7,5 млрд) на исследования в области оборонных технологий — ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Также уточняется, что соответствующее предложение передал министру обороны Нобуо Киси глава группы депутатов Сэйсиро Это.

8:13

Жертвами обстрела украинскими военными населенных пунктов в Луганской народной республике за сутки стали семь человек, еще 17 получили ранения, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:10

⚡️ Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство РФ, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

8:09

Число бежавших от войн и насилия людей выросло в 2021 году в мире на 8%, достигнув 89,3 млн человек — ТАСС со ссылкой на данные доклада Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

8:08

Западные страны сталкиваются с трудностями при обеспечении властей Украины вооружениями, поскольку запросы от Киева поступают практически ежедневно и часто меняются, некоторые государства близки к тому, чтобы исчерпать свои запасы, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит — ТАСС.

8:07

Украинские военные в Донбассе ежедневно теряют убитыми и ранеными до 1 тысячи человек, приводит портал Axios слова главы фракции украинской правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии.

8:06

Иностранные наемники из Великобритании и Марокко, которые ранее были приговорены к смертной казни в ДНР, получили на руки переведенный текст приговора — ТАСС со ссылкой на Верховный суд Донецкой народной республики.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 113-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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