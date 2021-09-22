Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии, где был задержан в 2011 году по обвинению в организации поставки наркотиков, после чего он был экстрадирован в Соединенные Штаты, сообщает РИА «Новости».

«Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая», — рассказал Ярошенко.

Он утверждает, что пытки происходили в здании либерийского Агентства национальной безопасности, однако Ярошенко не может точно объяснить, кто именно его бил.

«Потом меня уже тихо вывезли в США без каких-либо юридических процедур. По прибытии на военную базу в США тоже меня агенты (антинаркотической спецслужбы) DEA немного побили. Несильно, конечно», — дополнил Ярошенко.

Ранее Ярошенко назвал немотивированным отказ суда в США освободить его.

Во вторник, 21 сентября, суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты Ярошенко об освобождении россиянина по состоянию здоровья. Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011-м в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. США отказали россиянину в депортации на родину.

В июне посольство США в Москве не приняло письмо жены и дочери российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Письмо семьи россиянина было адресовано президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.