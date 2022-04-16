Военная операция на Украине. День 52-й

10:23

16 апреля «Газпром» в штатном порядке подает газ для транзита через Украину, пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию. В организации отметили, что топливо отправляется в соответствии с заявками европейских потребителей.

Ранее агентство обратило внимание, что в субботу, 16 апреля, подача газа из России в Европу через Украину снизится на 18% по сравнению с днем ранее.