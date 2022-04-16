Военная операция на Украине. День 52-й

16 апреля «Газпром» в штатном порядке подает газ для транзита через Украину, пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию. В организации отметили, что топливо отправляется в соответствии с заявками европейских потребителей.
Ранее агентство обратило внимание, что в субботу, 16 апреля, подача газа из России в Европу через Украину снизится на 18% по сравнению с днем ранее.
Военные, остановившиеся на привал, также могут поесть. Для этого развернуты автономные мобильные пункты питания для бесперебойного приготовления пищи. По словам начальника продовольственной службы соединения, комплекс состоит из двух автомобилей КамАЗ, на которых смонтированы автомобильная столовая и кухня-склад.
Командир соединения материально-технического обеспечения:
«Все условия для охраны и обороны личного состава и, в целом, гарнизона предусмотрены. Личный состав гарнизона осуществляет подвоз материальных средств. Также создана сводная рота по сопровождению воинских грузов. Все проходящие колонны здесь дозаправляются, техника обслуживается, и продолжает движение в назначенные районы. При необходимости личный состав размещается для привала. Стоящие перед соединением задачи выполняются в срок».
В Минобороны показали работу дорожно-комендантского гарнизона, который развернули подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На этой точке военные могут отдохнуть, принять душ, дозаправить технику, постирать одежду и многое другое. Также личный состав гарнизона в составе воинских колонн обеспечивает безопасность подвоза материальных средств российским подразделениям в зону ведения боевых действий.
«Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины», заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Он обратил внимание, что в последнее время число прибывающих жителей Украины значительно снизилось: сейчас ежедневно в Германию приезжают около 2,5 тыс. беженцев, ранее эта цифра была на уровне 8, 2 тыс. Но Виссинг не исключает, что возможно увеличение числа беженцев.
В настоящее время в Германии официально зарегистрированы 340 тысяч беженцев с Украины.
16 апреля транзит российского газа через Украину сократится на 18% — РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».
Заявки на прокачку топлива через станции «Суджа» и «Сохрановка» составляют 57,23 млн кубометров, днем ранее этот показатель был равен 69,98 млн. При этом максимальные обязательства «Газпрома» перед Украиной — ежедневный транзит в 109,6 млн кубометров .
Кампания США по исключению России из СПЧ ООН — это «театр абсурда и по-другому эту ситуацию не назвать», считает замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.
«США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», — сказал он в комментарии РИА «Новости».
В качестве примера несоответствия Вершинин напомнил о том, что США ратифицировали только пять из 12 основных международных правозащитных конвенций. Дипломат отметил, что «за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира».
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей ВершининСергей Пятаков/РИА «Новости»
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин считает, что украинские войска не смогут деблокировать силы ВСУ и «Азова» на заводе «Азовсталь». По его словам, такую попытку можно будет легко пресечь:
Американская разведка недоумевает после слов президента США Джо Байдена о том, что он считает события на Украине геноцидом, — ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
439 млн рублей — столько правительство РФ выделит регионам, которые размещают у себя беженцев из Донбасса. Больше всего получат Ростовская, Воронежская и Курская области.
США пытаются угрозами привлечь Латинскую Америку к антироссийским санкциям — российский посол в США Анатолий Антонов.
В марте произошло резкое ухудшение отношения россиян к странам Запада, констатируют социологические службы. Зафиксирован рост негативных оценок США и ЕС. При этом отношение к Украине за март практически не изменилось. Значительно улучшилось отношение к Китаю.
Администрация США возобновляет распределение участков под нефте- и газодобычу на федеральных землях, которая была приостановлена с начала президентства Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и ряд других украинских чиновников посетят столицу США на следующей неделе, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Собеседники агентства отмечают, что украинская делегация во время поездки в Штаты поучаствует в двухсторонних встречах с представителями экономических ведомств стран G7 и других государств. Также запланировано, что украинцы посетят круглый стол, который посвящен вопросам Украины. Он состоится 21 апреля, его проведет Всемирный банк.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немедленное эмбарго на поставки российского газа поставило бы под угрозу «социальный мир» в Германии, передает ТАСС.
По его словам, Берлину необходимо действовать осмотрительно, тщательно подготавливать свои шаги и быть в состоянии их придерживаться, если он желает «навредить» президенту России Владимиру Путину.
Вертолетчики Росгвардии ликвидировали группу украинских военных и технику в тылу противника, передает ТАСС.
Как рассказали представители ведомства, авиационная группа несколько дней назад осуществила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по силам националистов, в результате чего были уничтожены вооруженная группа противника и три единицы военной техники.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе существует подземный город, затрудняющий штурм предприятия, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «Азовсталь» является огромным сооружением, большим заводом советской постройки, чью площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем, с собственными коммуникациями, а также своими дорогами и подземельями.
Зеленский также сообщил, что число раненых среди украинских военных составило 10 тыс. человек. «Сложно сказать, сколько из них выживут», — заявил глава государства.
Потери ВСУ за время проведения специальной военной операции достигли около 2,5 — 3 тыс. военных убитыми. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.