В Минздраве сообщили о росте числа госпитализаций «тяжелых» пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом в тяжелом состоянии, увеличилось, передает РИА «Новости».

По его информации, около 194 тыс. пациентов с COVID-19 в России находятся на лечении в больницах, всего порядка 7,5% пациентов от общего числа заболевших поступают в стационары — их число меньше, чем в четвертую волну коронавируса, но количество заболевших в общем числе по стране вынуждает разворачивать дополнительные койки.

«10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, в России по-прежнему циркулируют «омикрон»- и «дельта»-штаммы коронавируса. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «омикрон» приходится на 72,5% среди всех случаев коронавируса в России.