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Общество

Ученые объяснили, почему коронавирус может привести к болезням Альцгеймера и Паркинсона

Американские врачи предупредили о способности COVID-19 разрушать мозг

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Getty Images
Ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция может негативно влиять на мозг. Изменения от COVID-19 схожи с теми, которые вносят болезни Альцгеймера и Паркинсона. Обычно они свойственны пожилым людям. Однако сейчас, по данным медиков, эти заболевания проявляются и у молодых пациентов после заражения коронавирусом.

Коронавирус может вызывать дефекты мозга, аналогичные болезни Альцгеймера, выяснили ученые Колумбийского университета в США, передает журнал Alsheimer's and Dementia.

«Помимо респираторных и сердечных проявлений примерно у трети пациентов с COVID-19 развиваются неврологические симптомы, включая головную боль, нарушение сознания и парестезию (нарушение чувствительности в виде субъективных ощущений покалывания и «ползания мурашек» — «Газета.Ru»)», — отметили исследователи.

Еще один частый симптомом заражения SARS-CoV-2 — гипосмия или нарушение обоняния. Тот же признак может проявляться на ранней стадии Альцгеймера.

Как установили специалисты, инфекция SARS-CoV-2 вызывает слипание тау-белка. Этот же эффект приводит к Альцгеймеру. Ученые предположили, что именно патологические изменения в мозге, связанные с белком, вызывают «туман в голове», на который жалуются некоторые заболевшие COVID-19, и проблемы с координацией, которые испытывают 74% госпитализированных пациентов с коронавирусом.

В то же время ученые предупредили, что механизмы, которые приводят к когнитивным нарушениям, связанным с COVID-19, пока изучены недостаточно.

Коронавирус может способствовать появлению симптомов Альцгеймера из-за длительного воспалительного процесса, объяснила радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва.

«Поскольку коронавирусная инфекция очень необычная, она может вызывать длительное, текущее, довольно выраженное воспаление не только в период болезни, но и после того, как ликвидированы симптомы. Мы это называем постковидным синдромом. Такое длительное воспаление действительно теоретически может приводить к отдаленным последствиям», — отметила эксперт.

Она также отметила, что вопрос нужно изучать специально, чтобы можно было говорить о том, насколько вероятна болезнь Альцгеймера из-за заболевания COVID-19. Пока подобные предположения лишь гипотеза.

Ткачева указала, что и без коронавируса мир ждет эпидемия Альцгеймера, поскольку увеличивается средняя продолжительность жизни населения. «Мы и без коронавирусной инфекции будем иметь эпидемию болезни Альцгеймера, это давно обсуждаемая тема. Потому что старение населения и большое количество людей старшего возраста — это самый главный фактор увеличения количества пациентов с болезнью Альцгеймера», — сказала она.

Член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин, замдиректора Научного центра неврологии, директор Института мозга в составе Научного центра неврологии предполагает, что из-за пандемии коронавируса мир ждет волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.

«Мы увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний. То есть в различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями», — пояснил он.

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