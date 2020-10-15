Коронавирус может вызвать проявления шизофрении и болезни Альцгеймера

Бразильские ученые предположили, что COVID-19 способен провоцировать некоторые изменения в мозге. Данные исследования опубликованы на портале medRxiv.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 атакует клетки центральной нервной системы, вызывая повреждения в коре головного мозга. Это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

По данным исследования, такие изменения наблюдаются не только у пациентов с тяжелым течением коронавируса, но и у перенесших его в легкой форме.

Ученые также отмечают, что именно с неврологией связаны такие симптомы COVID-19 как головная боль, судороги и потеря обоняния. Теперь они собираются узнать, как именно вирус достигает центральной нервной системы.

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