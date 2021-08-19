Доктор рассказал, как предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить развитие деменции. Об этом сообщает »АиФ».

Доктор отметила, что на развитие болезни влияет множество факторов. Например, экологические, генетические, сосудистые и так далее. Но многие из них остаются неизвестными для специалистов.

По ее словам, 40 процентов из известных факторов риска можно предотвратить.

Боголепова советует вести здоровый образ жизни, который убережет не только от деменции, но и от многих других проблем со здоровьем; избегать черепно-мозговых травм, ведь из-за них риск развития деменции возрастает в 3,5 раза; нормализовать вес и повышать уровень своего образования. У людей с плохими знаниями выше уровень развития Альцгеймера в старости.

Ранее ученые выяснили, что при коронавирусной инфекции в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера.

Согласно исследованию, повышенный риск нейродегенеративного заболевания может наблюдаться у тех, кто переболел коронавирусом независимо от тяжести заболевания.