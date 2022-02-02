«Речь о локдауне не идет». Главное из интервью Анны Поповой

Привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным коронавирусом, проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она констатировала, что речь о чрезвычайных мерах борьбы с инфекцией не идет, а сам коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости», опубликованном в среду, 2 февраля.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила она.

Попова констатировала, что число заболевших будет расти, однако в России уже есть «понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики».

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон 122. Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — добавила руководитель ведомства.

«Основная задача — не заболеть»

По ее словам, в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань. В основном «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни.

«Ученые разных стран и наши исследователи говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — пояснила Попова, уточнив, что сейчас коронавирус вызывает трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, «омикрон» не провоцирует. В то же время пока нет данных, какие будут осложнения после него, поскольку с момента его появления прошло слишком мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — сказала Попова.

«Привитым не нужна изоляция»

Она добавила, что привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — пояснила Попова.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до семи дней. Глава ведомства уточнила, что инкубационный период у людей, заразившихся штаммом «омикрон», составляет от двух до пяти дней.

По последним данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом 373 млн человек, более 5,6 млн из них скончались от последствий заболевания. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На данный момент полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 млн россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4%.

По состоянию на 31 января 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,53% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).