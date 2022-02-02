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Попова заявила, что привитым от COVID-19 не нужно соблюдать изоляцию после контакта с больным

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Людям, которые были вакцинированы от коронавируса, в течение семи дней не нужно соблюдать изоляцию при контакте с больным, если отсутствуют какие-либо симптомы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — сказала руководитель ведомства.

25 января вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. При этом регулятор уточнил, что это не касается уже находящихся на изоляции россиян.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что власти оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. При этом она уточнила, что сроки снова будут скорректированы в случае необходимости. По словам Голиковой, в случае подъема заболеваемости больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать беззаявительно.

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Коронавирус 2019-nCoV
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