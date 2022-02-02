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Глава Роспотребнадзора объяснила, будут ли вводить локдаун в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

На сегодняшний день речь о чрезвычайных мерах по противодействию распространению коронавируса в России не идет. Об этом заявила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — сказала Попова.

По ее словам, количество заболевших будет расти, но в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что вопрос о введении всероссийского локдауна не актуален и не обсуждается в Кремле.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснял, что подобная мера была необходима в первую волну пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в ней нет. Он добавил, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», так как вирус может выжить только в человеческой среде.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в России могут ввести локдаун на фоне пандемии коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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