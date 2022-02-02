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Попова заявила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 во время мутаций потерял способность проникать в легочную ткань, передает РИА «Новости».

«Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может», — напомнила руководитель ведомства.

Она указала, что коронавирус ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к человеческому организму. По словам Поповой, в поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава COVID-19 лишился одного из рецепторов, который обеспечивали тропность вируса или его способность проникать в легочную ткань.

«Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время коронавирус в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александра Горелова заявила, что любой человек, которому ранее не приходилось переносить коронавирусную инфекцию, больше всего склонен к заражению вариантом «омикрон».

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Коронавирус 2019-nCoV
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