Два миллиона после стрельбы в кафе. Россияне получили деньги от Абхазии

Александр Филоян и Тимур Салимгариев – россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии летом прошлого года – получили по 1 млн руб. от властей республики. После инцидента в «Самшитовой роще» потерпевшие долго проходили лечение. Уголовное дело в отношении обвиняемого, местного жителя Дмитрия Пилии, продолжается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Абхазские власти выплатили компенсацию в размере 2 млн рублей российским туристам, раненым в июне 2021 года на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. Об этом сообщили в субботу, 29 января, в Министерстве туризма республики.

«Российским туристам Филояну и Салимгариеву, раненым прошлым летом в Пицунде, правительством Абхазии выплачена компенсация в размере 2 млн руб. — по 1 млн каждому», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В кого стреляли

Инцидент произошел в «Самшитовой роще» 15 июня. Гражданин Абхазии ранил из пистолета двоих россиян – Александра Филояна и Тимура Салимгариева.

Сообщалось, что компания россиян — двое молодых людей и две девушки — проводила вечер в кафе «Апсны» на территории пансионата. К ним подошел местный житель и попытался завязать знакомство, но возникла ссора. Тогда он открыл стрельбу из пистолета. В результате Филоян и Салимгариев получили ранения. После нескольких операций они длительное время проходили лечение в российских клиниках.

МВД Абхазии направило в июле 2021 года международное поручение в компетентные органы РФ для проведения следственных действий на территории России с участием пострадавших туристов.

Кто стрелял

Уголовное дело возбуждено в отношении Дмитрия Пилии, 1978 года рождения, уроженца и жителя села Лыхны Гудаутского района. Оно находится в производстве следственного отдела УВД по Гагрскому району, сообщили в ведомстве.

«Получены судебно-медицинские, судебно-баллистическая, химическая, дактилоскопическая экспертизы, признаны вещественными доказательствами восемь стреляных гильз пистолетного патрона калибра 9 мм и один деформированный фрагмент пули патрона калибра 9 мм, изъятые в ходе осмотра места происшествия», — добавили в МВД.

Пилию обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества. Расследование продолжается.

Другие инциденты

Происшествия с участием российских туристов случаются в Абхазии с печальной регулярностью. Так, 31 августа прошлого года там снова произошел конфликт с нашими соотечественниками. Однако тогда зачинщиком стал гражданин РФ, который напал с ножом на владельца отеля в Пицунде.

По данным полиции, в последний день лета житель Самары в состоянии алкогольного опьянения завязал спор с хозяином гостиницы, в которой проживал. «Россиянин напал на пожилого мужчину с ножом и нанес ему множественные резаные раны в области шеи и рук», — сообщили в МВД республики.

Драку попыталась разнять туристка из РФ, которая в результате также была ранена. Нападавший скрылся, но спустя несколько часов был задержан в соседнем отеле.

Как напоминает портал TourDom, глава Ростуризма Зарина Догузова в ноябре попросила власти республики взять на личный контроль инциденты с российскими гражданами.