Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали

В Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении нескольких милиционеров по статье о превышении полномочий — речь идет об апрельском инциденте с незаконным задержанием российских туристов местными милиционерами. Одного из россиян — петербуржца Артема Русских — в течение нескольких часов подвергали пыткам и избивали. Об уголовном деле против абхазских правоохранителей сторона потерпевших узнала от «Газеты.Ru».

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело в отношении сотрудников милиции спустя полгода после инцидента с пытками туриста из Санкт-Петербурга Артема Русских. Ситуация с россиянином произошла в начале апреля, в мае он рассказал об этом изданию «Медиазона». В сообщении абхазской прокуратуры от 15 сентября указано, что дело против троих милиционеров и иных неустановленных лиц возбуждено «на основании материалов проверки сообщения о преступлении».

Потерпевших - самого Артема Русских, его жену и подругу в настоящий момент официально не уведомили о возбуждении дела.

О новостях в своем деле сторона заявителей узнала от «Газеты.Ru».

Как рассказал их адвокат Александр Попков, Русских после инцидента дважды опрашивали российские правоохранители в Санкт-Петербурге. Юрист предположил, что после этого материалы дела были направлены в Абхазию — с потерпевшими в оперативных целях связывались представители республики. Попков напомнил, что с заявлением о возбуждении уголовного дела он обращался в СК РФ, Генпрокуратуру РФ и прокуратуру Абхазии, причем еще в апреле. В июле на обращение потерпевших о ходе расследования в прокуратуре и Следственном комитете не ответили.

«Мы, в принципе, понимаем затруднения российских правоохранительных органов. Но хотелось бы, чтобы наших граждан все-таки защищали на территории Абхазии. Потому что обращаться там особо некуда. <...> И расследования дел, совершенных сотрудниками милиции, они и в России очень тяжело проходят, — очень долго, никто не хочет расследовать», — рассказал адвокат «Газете.Ru».

Попков добавил, что Русских, а также его супруга и их подруга не планируют предъявлять имущественных требований к сотрудникам абхазской милиции. При этом речь может идти о компенсации морального ущерба.

«Естественно, моральный вред очень серьезный был нанесен не только Артему, но и девчонкам, которых держали взаперти, им угрожали, рылись в их телефонах, все что угодно они там выслушали. Вплоть до фраз «русские бабы, вы здесь вообще никто». Страшно, и ночью мужики вокруг. Поэтому у каждого из них стресс, здесь можно говорить о моральном вреде. Опять же, это все должно рассматриваться в справедливом судебном разбирательстве. А вот как это будет происходить, я пока не представляю», — говорит юрист.

Сам Русских в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в России по факту инцидента уголовного дела не заводили.

Заявление о преступлении потерпевшие направляли в абхазскую прокуратуру, от которой реакция последовала только после публикаций в российских СМИ.

«Также от всех российских ведомств (СК, прокуратура) постоянно приходили письма с сообщениями, что заявление передано куда-то в другие ведомства, или что его копия отправлена в Абхазию. В общем, сложилось впечатление, что в России никто никаких дел возбуждать не особо хочет. О заведении уголовного дела [в Абхазии] меня никто не уведомлял», — рассказал Русских.

Апрельские события

Историю петербуржца Артема Русских впервые опубликовала «Медиазона» в мае 2021-го. В апреле он вместе с супругой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой отправился в путешествие в Абхазию, 7 апреля во время прогулки у горы Мамдзышха он был задержан мужчинами в штатском, которые представились милиционерами. Правоохранители отобрали у туриста телефон — они искали некие факты, которые могли бы указывать на его причастность к сбыту наркотиков.

Русских посадили в машину и отвезли в местное УВД, где обыскали и посадили в клетку для задержанных. Документов никаких не оформлялось, рассказывал мужчина.

Спустя несколько часов его выпустили, но вскоре задержали снова — на этот раз вместе со спутницами, которые нашли его по геопозиции смартфона и пришли к отделению.

Морозову и Салмину опрашивали в другом кабинете. У туристок отобрали телефоны и намекали, что те употребляют наркотики. В свою очередь Русских сотрудники милиции рассказали, что его задержали в рамках некой «спецоперации».

«Сознавайся, что работаешь закладчиком, рассказывай, где лежат закладки! Типа мы с тобой пока спокойно разговариваем, ты нам все расскажешь, мы тебя отпустим. Я стал говорить, что не знаю. Тогда они поставили меня к стенке, руками к двери, и стали сзади бить по почкам», — рассказывал россиянин.

Он изложил милиционерам цели своей туристической поездки, но ему не поверили — один из правоохранителей с пистолетом в руках произнес фразу «Врешь — значит, поедем тебя убивать».

После этого петербуржца посадили в наручниках в машину и отвезли на пустырь, где поставили на колени и начали избивать. Позже один из сотрудников УВД стал подвешивать его за голову на дереве, другие в это время продолжали избиение. Не добившись признаний, россиянина оттащили к реке и начали топить.

Туристу угрожали пистолетом и говорили, что вырвут зубы плоскогубцами, один из милиционеров засовывал ему нож под ноготь. В дальнейшим Русских обещали изнасиловать дубинкой.

Не выдержав истязаний и угроз, мужчина согласился показать, где якобы спрятал наркотики. Он указал на случайное место в кустах, где абхазские правоохранители ничего не нашли — и продолжили его бить. Они объяснили, что если не найдут у него наркотики, то обязательно подкинут.

В шесть утра с российского туриста сняли наручники и отвезли обратно к УВД. Во время его избиения его спутниц в отделении убеждали дать признательные показания, у супруги Русских случилась паническая атака.

В итоге потерпевших отвезли к границе и посоветовали больше не возвращаться в Абхазию.

В местную милицию они решили не обращаться — и отправились в Сочи, где в городской больнице у Русских диагностировали многочисленные повреждения, включая переломы ребер и травму почек.

По возвращении в Санкт-Петербург потерпевшие обратились в правозащитные организации, а Русских зафиксировал травмы в бюро медицинской экспертизы. Вместе с адвокатом они составили заявление и направили в правоохранительные органы.

На следующий день после публикации «Медиазоны» МВД Абхазии заявило, что Русских избили «неустановленные лица», а не сотрудники правоохранительных органов.

Дополнительно отмечалось, что жалоб и обращений со стороны туриста в МВД не поступало. Позднее в МВД Абхазии уведомили о проведении служебной проверки.

Запоздалая реакция абхазской прокуратуры

В сообщении прокуратуры по Гагрскому району республики уточняется, что под подозрение попали начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагрскому району капитан милиции Багателия Х.В., оперуполномоченный ОУР УВД по Гагрскому району младший лейтенант милиции Аншба Т.Р., участковый уполномоченный милиции УУМ МОБ УВД по Гагрскому району младший лейтенант милиции Джалагония Д.Ю. и другие сотрудники УВД.

Им вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и иных специальных средств.

По версии следствия, 7 апреля 2021 года Багателия, Джалагония и члены оперативной группы Аншба в ходе патрулирования задержали гражданин РФ Русских по подозрению в сбыте наркотиков, после чего доставили его в УВД. Там Багателия произвел личный досмотр Русских без присутствия понятых и не задокументировал это мероприятие. После этого Аншба выдворил Русских в изолятор временного содержания, из которого того освободили к 23.00.

В тот же день сотрудники УВД вновь задержали Русских, а также его супругу Дарью Морозову и подругу Полину Салмину. Без соответствующих протоколов правоохранители произвели досмотр задержанных и обследовали их гостиничный номер. Уже в УВД Багателия, Аншба и Джалагония избили Русских и демонстрировали огнестрельное оружие «с целью устрашения». Затем милиционеры вывезли Русских на пустырь и с использованием резиновой дубинки продолжили избивать россиянина, говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящий момент Багателия и Джалагония отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Отдельно уточняется, что своими действиями милиционеры «причинили ущерб престижу МВД Республики Абхазия и дискредитировали авторитет сотрудников УВД по Гагрскому району».