Туристка из России пострадала в результате стрельбы в абхазском городе Пицунда

Туристка из России получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, устроенной в кафе в пансионате «Самшитовая роща» в абхазском городе Пицунда. Об этом «Интерфаксу» заявил глава администрации города Руслан Хунцария.

Пострадавшая была доставлена в больницу Сочи. При этом был ранен и мужчина, открывший стрельбу. Пуля отлетела в него рикошетом. Подозреваемого в стрельбе доставили в Сухумскую республиканскую больницу.

Причина вооруженного инцидента сейчас неизвестна, начата проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина взял в руки огнестрельное оружие после возникшей между ним и россиянами ссоры. Инцидент произошел в ресторане «Апсны» на территории «Самшитовой рощи» в городе Пицунда в ночь на 15 июня. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Согласно данным МВД Абхазии, Дмитрий Пилия ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения.