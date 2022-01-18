«Избили только за то, что болел за «Спартак»

В омской колонии заключенных заставляли часами сидеть на деревянной тумбочке и учить правила внутреннего распорядка, следует из видеозаписи, опубликованной порталом Gulagu.net. По словам создателя проекта Владимира Осечкина, более половины осужденных подвергались пыткам и изнасилованиям. Кроме того, отбывающим наказание пришлось построить яхту для прокурора.

Gulagu.net распространил во вторник «первую часть из видеоархива УФСИН России по Омской области, кадры из которого со всей очевидностью подтверждают показания опрошенных экс-заключенных из омской пыточной колонии №7». Сообщение об этом опубликовано 18 января на сайте правозащитного проекта.

Пыточная колония

Владимир Осечкин, основатель Gulagu.net, сообщил накануне о своем разговоре с Наилем Якуповым, побывавшем в «омской пыточной ИК-7». Мужчина рассказал о том, что происходило последние годы в этом учреждении ФСИН.

По словам Осечкина, в распространенном видео есть информация о том, как в промзоне ИК-7 осужденные из старого буксира построили шикарную яхту с богатой внутренней отделкой надзирающему прокурору, который годами «покрывал пыточную и имитировал прокурорский надзор за соблюдением прав человека, а де-факто создал условия для массовых пыток в ИК-7 и принуждения осужденных к самооговору и подписанию ложных явок с повинными в преступлениях, которые никто не совершал».

«Наиль Якупов рассказывает о том, как его жестоко повторно избили только за то, что его этапировали из Москвы, и за то, что он болел за «Спартак» при том, что местная администрация и омские капо обязывают всех болеть за «Авангард».

Также Наиль сообщил о проблеме дискриминационного отношения к прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга заключенным, которых по указанию администрации почти всех поголовно переводили в касту униженных, которую в ИК-7 называют «группа риска», отмечается в публикации.

Как в концлагере

Создатель Gulagu.net также проводит аналогию с концлагерями Третьего рейха нацистской Германии, утверждая, что в учреждениях УФСИН России по Омской области существует внутрилагерная полиция из числа осужденных-«активистов», которые наделены функциями капо.

«Эти капо наделены контрольно-распорядительными функциями по отношению к основной массе осужденных, они завербованы администрацией учреждений и готовы по команде сотрудников УФСИН бить, пытать, насиловать и даже убивать других осужденных.

В первой части архива омского УФСИН мы показываем кадры с камер видеонаблюдения из отряда карантин для вновь прибывших.

Мы на протяжении более двух недель имели возможность наблюдать в режиме онлайн происходящее в застенках учреждений ФСИН и установили, что в карантине омской колонии действует тоталитарная система по подавлению воли вновь прибывших заключенных: им приказывают сидеть на деревянной тумбочке и учить ПВР — правила внутреннего распорядка. Заключенным запрещается вставать с тумбочек, ходить по помещениям отряда карантин, запрещается разговаривать между собой, и они обязаны вставать по стойке «смирно» в случае, если в помещение заходят главные капо или сотрудники администрации учреждения ФСИН. Ни в УИК РФ, ни в ПВР для исправительных колоний нет никаких запретов на общение осужденных друг с другом, нет нигде и обязанности с утра до вечера сидеть на одном и том же месте», — написал Осечкин.

По рассказам бывших узников, в омской колонии из 1000 осужденных более 50% подвергались пыткам и изнасилованиям.

Правозащитники также сообщили, что саму процедуру унижений и истязаний «сотрудники УФСИН и их агенты капо снимали на служебные видеорегистраторы, а данные об этом переносили на отдельный диск-накопитель, который передавался непосредственно руководителю учреждения».

«Во многом то, что происходило в омских колониях и СИЗО, напоминает видео из пыточной саратовской ОТБ-1. Отдельно обращаем внимание — мы не указываем точный номер учреждения УФСИН по Омской области, так как в системе видеорегистрации Омского УФСИН бардак и сложно установить принадлежность некоторых камер видеонаблюдения к тому или иному учреждению, и мы намерены в том числе с помощью этой публикации идентифицировать номер учреждения», — пояснил Осечкин.

По его словам, эксперты Gulagu.net продолжают расшифровку полученных файлов из ИК-7 и других учреждений УФСИН.

Помимо видео из Саратовской области, ранее Gulagu.net публиковал кадры из исправительной колонии №6 на Камчатке ИК-4 Белгородской области, а самого Осечкина впоследствии объявили в розыск.

25 ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова, а в декабре правозащитники сообщили, что информатор проекта вылетел из России во Францию с новым видеоархивом на 200 Гб.