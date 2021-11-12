Создатель проекта Gulagu.net связал свой розыск с расследованиями о пытках

Владимира Осечкина — основателя проекта Gulagu.net, опубликовавшего видео с пытками в российских колониях — повторно объявили в розыск. Статья УК РФ, по которой его намерены привлечь к уголовной ответственности, не уточняется в базе данных МВД. В первый раз Осечкина разыскивали в 2015 году и отпустили под подписку о невыезде.

МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом в пятницу сообщил «Интерфакс».

Как следует из базы данных ведомства, Осечкин «разыскивается по статье УК», однако название и номер соответствующей статьи Уголовного кодекса не уточняются.

Фактически правозащитник «переобъявлен» в розыск. В первый раз — в 2015 году, когда Осечкина подозревали в мошенничестве — он был отпущен под подписку о невыезде. Тем не менее Осечкин тогда уехал во Францию — вскоре после того, как правоохранительные органы провели у него обыск. О звонке «человека, представившегося высокопоставленным сотрудником ФСБ», он подробнее рассказывал в видео, распространенном в YouTube спустя несколько лет, в феврале 2020 года:

Уже после эмиграции, в 2019 году, в отношении Осечкина возбудили уголовное дело. «В липовых материалах указано, что я якобы что-то там похитил в марте 2016 года в Москве и органы решили об этом возбудиться в конце октября 2019 года — ровно через неделю после моего выступления в Европарламенте в Страсбурге с разоблачением рабского труда и систематических пыток в учреждениях ФСИН», — пояснил Осечкин в сообщении, опубликованном 12 ноября 2021 года на сайте Gulagu.net.

Что известно о пытках

Новое преследование связано с видеоматериалами о пытках заключенных в российских колониях, считает Осечкин. Первую «партию» правозащитники опубликовали 5 октября, когда в сети появилась запись с изнасилованиями осужденных в саратовской тюремной больнице. Затем последовали видео и из других регионов.

9 ноября Gulagu.net распространил новые видео с пытками и насилием в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. На записях насчитывается как минимум девять эпизодов насилия над заключенными, которые происходили в 2015 — 2020 годах.

Кроме того, правозащитники анонсировали, что в декабре опубликуют аналогичные видео «из других пыточных регионов», а в 2022 году раскроют «тему с красноярским пыточным конвейером».

Кто «решает вопрос» в Саратове

Комментируя ситуацию с повторным объявлением в розыск, Осечкин указал на «фальсификацию заказных дел» против проекта Gulagu.net. «Мои адвокаты прислали мне копии материалов одного из дел против меня, в котором более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным. Тем самым, которого директор ФСИН откомандировал на пост врио начальника УФСИН по Саратовской области.

Я многократно заявлял о пыточных конвейерах в Саратове, Иркутске, Красноярске, в целом ряде учреждений территориальных органов ФСИН в этих регионах, и Антон Ефаркин — начальник оперативного управления ГУФСИН по Красноярскому (ранее) краю был одним из объектов наших независимых расследований. Потом Ефаркина сотрудники «М» ФСБ перевели в ГОУ ФСИН, так как Антон ловко пытал объекты разработок и поставлял в ФСБ без проволочек любые нужные чекистам показания», — утверждает он.

Осечкин также сообщил, кто именно выезжал в Саратов якобы для того, чтобы «заминать тему с пытками и фабриковать материалы для липового дела в отношении Сергея Савельева». По его словам, речь идет о старшем оперуполномоченном по особо важным делам 4-го отдела УСБ ФСИН Никите Емельянове и о старшем оперуполномоченном Управления «М» ФСБ Юрие Насушкине.

Дело программиста Савельева

10 ноября стало известно, что прокуратура прекратила производство по уголовному делу в отношении программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице.

23 октября его объявили в федеральный розыск по обвинению в «неправомерном доступе к компьютерной информации». На этой неделе Савельева в базе разыскиваемых лиц уже не оказалось.

Решение о закрытии дела принял 27 октября прокурор Саратовской области Сергей Филипенко – «в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного преследования».

Отменено и решение суда о заочном аресте Савельева. Полиция намеревалась объявить программиста в международный розыск. Он также находится во Франции, где попросил политического убежища.

«Разоблачать коррупцию, рискуя жизнью»

В Telegram-канале основатель Gulagu.net заявил, что проект действует в рамках правового поля, разоблачая коррупцию и пытки. «Я ответственно заявляю, что никогда и ни у кого ничего не похищал. Все эти Ефаркины-Рудые-Гнедовы-Емельяновы фальсифицировали и продолжают фабриковать липовые документы, позорят Россию и злоупотребляют полномочиями и властью, пытаясь задавить независимых правозащитников.

Мы всю дорогу помогаем людям, делаем это открыто и честно, смело и решительно. Мы разоблачим страшные преступления против человечества и человечности, покажем миру и расскажем суть пыточных конвейеров, и остановим этот беспредел. Даже если для этого мне придется рискнуть моей жизнью», — заключил Осечкин.

По мнению 66% россиян, пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. Как следует из результатов октябрьского соцопроса, 20% респондентов считают, что пытки допустимы: 11% — только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% — только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

45% опрошенных считают, что пытки больше всего распространены в системе учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, 41% — в полиции, в ходе следствия, 18% — в СК и ФСБ.