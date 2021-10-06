СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях

Gulagu.net опубликовал новые кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких российских исправительных учреждениях. СК возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Последовали и отставки.

Новые видео пыток заключенных опубликовал 6 октября проект Gulagu.net. По данным правозащитников, эти кадры сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, исправительной колонии № 6 на Камчатке ИК-4 Белгородской области.

На видео, предположительно снятом в Саратовской области, заключенный без одежды лежит на полу — его руки перемотаны бинтами, за них в разные стороны человека растягивают несколько мужчин. Один из них в начале мочится осужденному на голову. На следующих кадрах этот же заключенный лежит с привязанными к койке руками и задранными вверх ногами.

Еще один ролик, как утверждают правозащитники, был записан в камчатской ИК-6 в январе 2019 года. На кадрах можно увидеть заключенного, которого ставят на растяжку, он громко кричит.

На видео, сделанном в белгородской ИК-4, мужчина в форме сотрудника ФСИН бьет заключенного.

— За что меня бьют?! - кричит пострадавший.

— Симпатичный, — отвечает предполагаемый сотрудник исправительного учреждения.

Накануне были распространены ролики с изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1. В одном из видео, от 18 февраля 2020 года, двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий мужчина засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях также видны сцены избиений.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, в его распоряжении оказался видеоархив пыток из российских колоний, который ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам ФСИН. Эти материалы вывезены в Страсбург и направлены международным организациям по борьбе с пытками.

Реакция правоохранительных органов

В свою очередь, ФСИН и Генпрокуратура РФ проводят проверку опубликованных кадров. Видео заметили и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их «поводом для серьезного разбирательства».

«Сначала надо все проверить. Безусловно, мы читали о том, что такие материалы появились в Сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим», — заявил Песков.

6 октября СК возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия.

Разгоревшийся скандал уже привел к ряду отставок: начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального управления ведомства уволены по отрицательным мотивам. При этом руководитель УФСИН по региону Алексей Федотов написал рапорт об увольнении по собственному желанию, передает ИА «ЖКХ-64». Документы на его увольнение направлены, сообщили в федеральной службе.

«Для унижения и запугивания»

Из числа опрошенных, к которым хотя бы раз или больше применялись пытки в системе ФСИН, 67% составляют мужчины.

«Среди различных оснований для пыток лидирует их применение «для унижения и запугивания» — на это обстоятельство указали 75% из подвергшихся пыткам. В половине случаев пытки применялись для получения признательного показания или информации от задержанных. В трети случаев задержанных пытали в целях наказания», — рассказывал социолог Лев Гудков.