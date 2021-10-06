Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые... 15:29
Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского 15:28
Мужчина подал в суд на гадалку за то, что та не сняла с него порчу 15:26
В Индии хотят заменить автогудки флейтами и скрипками 15:22
Путин: Еврокомиссия ошиблась, когда перешла к биржевой торговле газом 15:21
Психотерапевт назвал незаметные признаки зависимости от смартфона 15:19
Саакашвили не разрешили установить телевизор в камере 15:18
В ГИТИСе подтвердили, что госпитализированному Гаркалину стало хуже 15:18
Лавров сделал замечание иранскому журналисту 15:14
Девушка надела слишком короткие шорты на свидание и попала в реанимацию 15:14
Общество

«За что меня бьют? — Симпатичный»

СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях

Gulagu.net опубликовал новые кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких российских исправительных учреждениях. СК возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Последовали и отставки.

Новые видео пыток заключенных опубликовал 6 октября проект Gulagu.net. По данным правозащитников, эти кадры сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, исправительной колонии № 6 на Камчатке ИК-4 Белгородской области.

На видео, предположительно снятом в Саратовской области, заключенный без одежды лежит на полу — его руки перемотаны бинтами, за них в разные стороны человека растягивают несколько мужчин. Один из них в начале мочится осужденному на голову. На следующих кадрах этот же заключенный лежит с привязанными к койке руками и задранными вверх ногами.

Еще один ролик, как утверждают правозащитники, был записан в камчатской ИК-6 в январе 2019 года. На кадрах можно увидеть заключенного, которого ставят на растяжку, он громко кричит.

На видео, сделанном в белгородской ИК-4, мужчина в форме сотрудника ФСИН бьет заключенного.

— За что меня бьют?! - кричит пострадавший.

— Симпатичный, — отвечает предполагаемый сотрудник исправительного учреждения.

Накануне были распространены ролики с изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1. В одном из видео, от 18 февраля 2020 года, двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий мужчина засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях также видны сцены избиений.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, в его распоряжении оказался видеоархив пыток из российских колоний, который ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам ФСИН. Эти материалы вывезены в Страсбург и направлены международным организациям по борьбе с пытками.

Реакция правоохранительных органов

В свою очередь, ФСИН и Генпрокуратура РФ проводят проверку опубликованных кадров. Видео заметили и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их «поводом для серьезного разбирательства».

«Сначала надо все проверить. Безусловно, мы читали о том, что такие материалы появились в Сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим», — заявил Песков.

6 октября СК возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия.

Разгоревшийся скандал уже привел к ряду отставок: начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального управления ведомства уволены по отрицательным мотивам. При этом руководитель УФСИН по региону Алексей Федотов написал рапорт об увольнении по собственному желанию, передает ИА «ЖКХ-64». Документы на его увольнение направлены, сообщили в федеральной службе.

«Для унижения и запугивания»

Из числа опрошенных, к которым хотя бы раз или больше применялись пытки в системе ФСИН, 67% составляют мужчины.

«Среди различных оснований для пыток лидирует их применение «для унижения и запугивания» — на это обстоятельство указали 75% из подвергшихся пыткам. В половине случаев пытки применялись для получения признательного показания или информации от задержанных. В трети случаев задержанных пытали в целях наказания», — рассказывал социолог Лев Гудков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Органический и ассиметрический: за что дали «Нобеля» по химии
«Нобеля» по химии дали за новый способ синтеза молекул
«Что страшного произошло?» День учителя в школе Красноярска отметили с портретом Сталина
В красноярской школе объяснили концерт с портретом Сталина
«Марионеточный шаг»: УЕФА включил Крым в состав Украины
В Госдуме раскритиковали презентацию УЕФА к Евро-2024
Путин: Еврокомиссия ошиблась, когда перешла к биржевой торговле газом
Мать основателя Group-IB Сачкова написала письмо Путину
Матвиенко: сбой в работе западных соцсетей доказывает необходимость развития рунета
В «Комитете солдатских матерей» обвинили «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» в лукавстве
Новости и материалы
Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги
Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского
Мужчина подал в суд на гадалку за то, что та не сняла с него порчу
В Индии хотят заменить автогудки флейтами и скрипками
Психотерапевт назвал незаметные признаки зависимости от смартфона
Саакашвили не разрешили установить телевизор в камере
В ГИТИСе подтвердили, что госпитализированному Гаркалину стало хуже
Лавров сделал замечание иранскому журналисту
Девушка надела слишком короткие шорты на свидание и попала в реанимацию
Глушаков не сыграет за сборную России
В Молдавии заявили о нехватке поставляемого из России газа
В России протестировали систему оповещения о ЧС
Обнаружен новый вид косаток, предпочитающих крупную добычу
Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для своих потребителей
Азербайджан объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией
В Венесуэле 24 футболистки обвинили экс-тренера в сексуальном насилии и домогательствах
Украинская община Крыма обвинила Киев в обмане ООН
В Еврокомиссии рассказали, когда перестанут расти цены на газ
Все новости
«Это не брак. Это дешман». Пользователи жалуются на проблемы в дисплеях Apple
Жалобы на дефекты iPad mini 6 связали с дешевизной комплектующих
«Pojekhali!»: что пишут зарубежные СМИ о полете «киноэкипажа»
The New York Times назвала полет Пересильд в космос «уникальным»
В сенате США обсуждается план отстранения Цукерберга от единоличной власти в Facebook
Автор утечек секретов Facebook предложила ограничить полномочия главы соцсети
«Квадриллионы долларов»: ученые оценили богатства ближайших астероидов
Планетологи оценили экономический потенциал астероидов 1986 DA и 2016 ED85
Ответ на газовый кризис: Европа проведет реформу рынка электроэнергии
Пять стран ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ
Найдены главные антитела, защищающие от COVID-19. Они появляются при вакцинации
Ученые назвали факторы, влияющие на выживаемость при COVID-19
Последствия наводнения в Сочи
Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса
Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях