Gulagu.net опубликовал видео с пытками из омской колонии №7

Правозащитный проект Gulagu.net распространил на своих ресурсах записи с камер омской колонии №7. Авторы утверждают, что в колонии проводят эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме.

Бывшие заключенные рассказали правозащитникам, что более половины из 1000 осужденных подвергались пыткам и изнасилованиям.

На кадрах вновь прибывших в зону заставляют по несколько дней сидеть на деревянных тумбочках и выучивать наизусть правила внутреннего распорядка. Сотрудники ФСИН запрещали им передвигаться и разговаривать, а при входе надзирателей заключенные должны вставать по стойке «смирно».

Ранее проект показал кадры с пытками в колониях Красноярска. На одной из записей запечатлены избиения осужденного, который, как предполагается, отказался сотрудничать с администрацией и подчиняться ей.

20 декабря в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий лишать свободы на срок до 12 лет за пытки, организованные представителями власти.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных, которые происходили сразу в нескольких исправительных учреждениях на территории страны. Всего правозащитный проект получил более 100 видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.