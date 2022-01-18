Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь 20:31
В ростовских ЗАГСах объяснили запрет на смех во время бракосочетания 20:24
Лукашенко заявил, что новые президенты в Белоруссии уже «практически... 20:24
Гинцбург оценил сообщения о том, что пандемия завершится после появления... 20:01
В ВОЗ сообщили, что ожидают из России дополнительные данные... 19:59
Госдеп анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января 19:59
Специалист по голограммам объяснил, почему выступление Назарбаева было настоящим 19:58
В Госдуме прокомментировали желание России подать заявку на проведение... 19:47
Владелец «Спартака» Федун собирается полететь в ОАЭ, несмотря... 19:43
Суд арестовал на два месяца угрожавшего расправой русским Болатукаева 19:39

Gulagu.net опубликовал видео с пытками из омской колонии №7

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правозащитный проект Gulagu.net распространил на своих ресурсах записи с камер омской колонии №7. Авторы утверждают, что в колонии проводят эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме.

Бывшие заключенные рассказали правозащитникам, что более половины из 1000 осужденных подвергались пыткам и изнасилованиям.

На кадрах вновь прибывших в зону заставляют по несколько дней сидеть на деревянных тумбочках и выучивать наизусть правила внутреннего распорядка. Сотрудники ФСИН запрещали им передвигаться и разговаривать, а при входе надзирателей заключенные должны вставать по стойке «смирно».

Ранее проект показал кадры с пытками в колониях Красноярска. На одной из записей запечатлены избиения осужденного, который, как предполагается, отказался сотрудничать с администрацией и подчиняться ей.

20 декабря в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий лишать свободы на срок до 12 лет за пытки, организованные представителями власти.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных, которые происходили сразу в нескольких исправительных учреждениях на территории страны. Всего правозащитный проект получил более 100 видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть