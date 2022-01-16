«В барах можно, а в магазинах нельзя». Продажу спиртного в выходные хотят запретить

В России следует ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил в воскресенье депутат Госдумы Султан Хамзаев. Президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев ему возразил, указав на то, что покупатели найдут нелегальную альтернативу без всякой уверенности в ее безопасности для организма и своей жизни. Об этой и других антиалкогольных инициативах Хамзаева — в материале «Газеты.Ru».

Ограничение потребления спиртного не работает через запреты — такое мнение высказал «Газете.Ru» президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, комментируя идею ограничить продажу спиртных напитков в выходные дни. По его оценке, уменьшение потребления алкоголя работает через социальную инфраструктуру — спорт, культуру, образование, построение карьеры, рождение детей.

«Вот эти факторы влияют на реальное снижение потребления алкоголя. Но не запреты. И много стран своей историей уже это доказало», — отметил он.

О том, что необходимо ограничить продажу алкоголя в магазинах в выходные дни, заявил в воскресенье, 16 января, депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику.

Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран.

Только в барах можно, а покупать в магазинах нельзя», — пояснил парламентарий порталу Ura.ru.

Россияне злоупотребляют спиртным, что провоцирует высокую преступность, низкую рождаемость и, как следствие, проблемы в экономике страны, указал он.

Кроме того, алкоголь подрывает здоровье граждан, добавил Хамзаев. «Надо понимать, что в тех правильных шагах, которые государство и общество в целом делают, не экономические интересы, а вопросы, связанные со здравоохранением, защитой. Потому что алкоголь — это сильнейший уничтожитель иммунитета», — констатировал депутат.

Действующее ограничение торговли спиртным после 23.00, по его оценкам, привело к уменьшению количества правонарушений — особенно по ночам. В то же время он полагает, что вводить полный запрет продажи алкогольной продукции в России не следует, поскольку это вызовет рост спроса на суррогаты.

Косарев в свою очередь заявил, что не припомнит, чтобы где-то в Европе в выходные не продавался алкоголь.

«Ключевой вопрос для России заключается в том, что ограничение доступности алкоголя не работает. В этом продукте, который называется алкоголь — 80% государственных денег, это акцизы. И как только ты обеспечиваешь недоступность алкоголя с акцизом, он тут же замещается алкоголем без акциза. Все предложения, связанные с ограничением доступности, не работают, потому что если у тебя нет возможности купить легально, ты тут же покупаешь нелегально. Люди, которые производят и продают нелегально, не платят эти 80%. В любой момент в любом магазине из- под прилавка, в интернете и где угодно тебе обеспечат то же самое, только государство ничего не получит. А человек, который покупает нелегальный алкоголь, не будет иметь никакой уверенности относительно того, что он не покупает этиловый спирт или метанол, от которого умрет», — рассказал глава союза.

Покупать спиртное с 21-летнего возраста

Хамзаев также выступил за повышение возрастных ограничений на продажу спиртного.

«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — это принципиально важно для нас, для страны с точки зрения обороноспособности и выживания нации», — указал депутат.

С последним тезисом согласилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Действительно, в 18 лет организм еще формируется. И несмотря на то, что 18-летние парни уже идут служить в армию и часто им доверяют оружие, сравнивать оружие и алкоголь нельзя. Потому что одно формирует чувство патриотизма и мужественные качества, а другое разрушает мозг и физиологические качества мужчин и женщин. Поэтому с поднятием возраста до 21 года я соглашусь», — приводит ее позицию RT.

Говоря об ограничении реализации алкогольной продукции в выходные, Бессараб предположила, что все, кто захочет выпить, просто заранее приобретут спиртные напитки, а сама эта мера «только поможет работающим барам».

С идеей ограничения продажи алкоголя Хамзаев ранее выступал неоднократно, в частности — перед новогодними каникулами-2022. А в начале декабря он предлагал запретить детское шампанское.

Комментируя эти инициативы, Игорь Косарев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что запрет продажи легальных напитков приведет к росту отравлений метанолом.

Какие еще были предложения

Хамзаев — член комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он, в частности, предлагал ограничить продажу табака и размещать «страшные картинки» на упаковках спиртного, вернуть смертную казнь, запретить чиновникам отдыхать за границей и даже штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России.

Законов под авторством Хамзаева, уже вступивших в силу, на данный момент в РФ нет.

Где в России меньше пьют...

В конце 2021 года федеральный проект Хамзаева «Трезвая Россия» составил рейтинг самых «непьющих» регионов. Первую позицию в нем занимает Ингушетия, второе место у Чечни, третье — у Дагестана.

Далее в пятерке лидеров следуют Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.