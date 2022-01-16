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В Госдуме поддержали поднятие планки возрастного ограничения для продажи алкоголя

Депутат Бессараб поддержала идею поднять возрастное ограничение для продажи алкоголя

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Фотослужба Госдумы РФ

Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение парламентария Султана Хамзаева о поднятии возрастного ограничения для продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает RT.

Бессараб подчеркнула, что полностью согласна с коллегой по Госдуме в необходимости такой меры.

«Действительно, в 18 лет организм еще формируется. И несмотря на то что 18-летние парни уже идут служить в армию и часто им доверяют оружие, сравнивать оружие и алкоголь нельзя. Потому что одно формирует чувство патриотизма и мужественные качества, а другое разрушает мозг и физиологические качества мужчин и женщин. Поэтому с поднятием возраста до 21 года я соглашусь», — отметила Бессараб.

При этом она отметила, что ей сложно оценить предложение Хамзаева об ограничении реализации алкогольной продукции в выходные дни. По ее мнению, все, кто захочет выпить, просто заранее приобретут спиртные напитки, а само ограничение только поможет работающим барам.

Ранее член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил о необходимости ограничения продажи алкогольной продукции в магазинах в выходные дни.

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