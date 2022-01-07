«Вдохновляет на новые свершения». Путин поздравил россиян с Рождеством

Рождество имеет особый нравственный смысл, объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, отмечается в поздравлении Владимира Путина. В этом году российский президент встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, где находится его резиденция.

7 января президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Текст его послания в пятницу распространила пресс-служба Кремля:

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения.

И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи вносят Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего».

Как проинформировала пресс-служба российского президента, в рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, где находится резиденция главы государства.

В прошлом году президент встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, а в 2020-м — принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где он был крещен. Там же он отмечал этот праздник и в 2012 году.

В 2016 году Путин прибыл на рождественское богослужение в храм в селе Тургиново Тверской области, где крестили его родителей (там же он встречал Рождество в 2011-м). В 2015-м президент встречал Рождество в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадное Воронежской области, а в течение двух лет до этого — в разных церквях близ Сочи.

В Москве Путин встречал Рождество в статусе президента только в 2001 году — в храме Христа Спасителя. В 2000-м, будучи исполняющим обязанности главы государства, он участвовал в богослужениях в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах, напоминает РБК.