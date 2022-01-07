Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарево

Президент Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Это домовая церковь в его подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что каменная церковь была возведена в 1765 году. В дальнейшем ее ждал ряд перестроек, в 1932 году ее приспособили под жилое помещение.

Только в 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции.

Для других прихожан за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен новый Спасский храм.

Села Огарево и Усово появились в XV веке, а уже к концу XVII века слились. После этого в документах они периодически фигурируют под названием «Спасское» — по названию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы Путина посетить рождественское богослужение.